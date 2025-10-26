ChatGPT pourrait bientôt générer de la musique par IA

OpenAI, l’un des leaders mondiaux en intelligence artificielle, travaille sur un nouvel outil capable de générer de la musique à partir de simples instructions textuelles ou audio.

OpenAI prépare un nouvel outil de génération musicale basé sur l’intelligence artificielle

OpenAI, pionnier de l’intelligence artificielle, serait en train de développer un outil innovant capable de générer de la musique à partir de simples instructions textuelles ou audio. Selon un rapport publié par The Information, cette technologie pourrait transformer la manière dont les créateurs produisent et intègrent la musique dans leurs projets multimédias.



Le nouvel outil permettrait, par exemple, d’ajouter une bande sonore à une vidéo existante ou de créer un accompagnement à la guitare pour une piste vocale déjà enregistrée. Cette approche ouvre des perspectives inédites pour les vidéastes, musiciens et développeurs de contenu, en leur offrant une solution rapide et personnalisable pour enrichir leurs productions.



Pour affiner la qualité musicale de son modèle, OpenAI travaillerait avec des étudiants de la prestigieuse Juilliard School. Leur mission : annoter des partitions musicales afin de fournir des données d’entraînement précises et variées. Cette collaboration vise à garantir que l’outil puisse générer des compositions cohérentes et artistiquement pertinentes.

Bien qu’OpenAI ait déjà lancé des modèles de musique générative avant l’arrivée de ChatGPT, ses efforts récents se sont concentrés sur la synthèse vocale et la transcription audio. Ce nouveau projet marque donc un retour vers la création musicale, dans un contexte où d’autres acteurs comme Google et Suno développent également leurs propres solutions dans ce domaine.



Il reste à savoir si cet outil sera proposé comme une application autonome ou intégré aux plateformes existantes d’OpenAI, telles que ChatGPT ou l’application vidéo Sora. Aucune date de lancement n’a encore été annoncée, mais nul doute que ce nouveau service pourrait s'avérer redoutable s'il est aussi performant que les autres.

