Spotify commence à se servir de l’IA pour générer des playlists

L’intelligence artificielle n’a jamais été aussi présente dans notre quotidien que depuis le début de l’année. Alors qu’elle est partout sur internet et accessible très facilement, les entreprises investissent de grosses sommes dans l’IA pour améliorer leurs services et proposer une toute nouvelle expérience. C’est le cas de Spotify qui aurait déjà confier la mission à une IA de générer des playlists pour les abonnés !

Un développeur fait une étrange découverte dans la dernière version de l’app Spotify

Les utilisateurs de Spotify peuvent s’attendre à une expérience musicale encore plus personnalisée. Le géant suédois du streaming a récemment lancé avec succès sa fonction “DJ alimentée par l’IA”, en plus d’introduire le support de podcasts traduits par l’intelligence artificielle. Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg.



En fouillant dans le code de la dernière version de l’application Spotify, le développeur Chris Messina a découvert des indices laissant présager le développement de listes de lecture alimentées par l’intelligence artificielle. Messina a partagé avec TechCrunch des captures d’écran du code mentionnant explicitement des “listes de lecture AI” et des “listes de lecture basées sur vos invites”.

Certains spéculent que cette nouvelle fonctionnalité pourrait ressembler à “Blend”, une caractéristique qui permet de fusionner les goûts musicaux des utilisateurs pour créer des playlists collaboratives. La fonctionnalité actuelle de Spotify, “Niche mixes”, permet déjà aux utilisateurs de créer des playlists basées sur des descriptions spécifiques telles que “Cottagecore Indie Mix” ou “Bubblegum Pop Mix”.



L’intrigue autour de cette découverte s’accentue avec l’idée que ces nouvelles playlists pourraient être construites à partir d’invites. Cette théorie suggère que la fonctionnalité pourrait permettre aux utilisateurs de collaborer ou de donner des instructions spécifiques pour créer des playlists personnalisées.

Est-ce que cette fonctionnalité sera disponible au public et pas conserver en interne chez Spotify ? Impossible de le dire pour l’instant !

Et c’est pas fini…

L’ambition de Spotify ne s’arrête pas là. Ziad Sultan (le vice-président de la personnalisation chez Spotify) a discuté ouvertement des ambitions de Spotify concernant l’intégration accrue de l’IA et de l’apprentissage automatique pour améliorer l’expérience utilisateur. Cela ne devrait pas être surprenant, car Spotify possède déjà une équipe dédiée à la recherche en personnalisation et aux modèles linguistiques.



Enfin, une rumeur circule selon laquelle Spotify aurait expérimenté un chatbot similaire à ChatGPT pour permettre aux utilisateurs de demander de la musique. Si cela s’avère vrai, cela confirmerait la volonté de Spotify de renforcer son rôle dans la personnalisation musicale grâce à l’intelligence artificielle.



Avec ces innovations, Spotify semble déterminé à redéfinir l’expérience d’écoute en streaming, la rendant plus personnelle et interactive que jamais. Il est temps que les concurrents comme Apple Music, Amazon Music ou encore Tidal se réveille, car avec l’IA, Spotify risque de prendre (encore) une longueur d’avance !

