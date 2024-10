Siri x ChatGPT : on pourra générer du texte, mais aussi des images !

Alors que la prochaine mise à jour majeure du cycle iOS 18 aux Etats-Unis va inclure les premières fonctionnalités Apple Intelligence, on sait déjà que la mise à jour suivante intégrera un Siri amélioré avec ChatGPT. Bien sûr la France y aura aussi le droit, mais l’année prochaine. MacRumors a récupéré cette nuit quelques informations sur l’arrivé de ChatGPT pour booster Siri, les américains vont se régaler !

Du texte et des images qui seront générés

Les rumeurs autour de la prochaine mise à jour d’iOS 18.2 se précisent et une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire s’apprête à transformer Siri. Selon des informations récentes, l’assistant vocal d’Apple sera bientôt capable de générer des images, en plus du texte, grâce à son intégration avec ChatGPT.



MacRumors a révélé avoir trouvé des indices dans le code backend d’Apple, ils suggèrent que Siri pourra générer des images lorsqu’il sera associé à ChatGPT. Si l’on savait déjà que Siri serait capable de produire des réponses textuelles améliorées avec l’aide de l’IA d’OpenAI, l’arrivée de la génération d’images est une surprise. Les utilisateurs pourront ainsi demander à Siri de créer des visuels réalistes en utilisant le modèle GPT-4o de ChatGPT.

ChatGPT : la clé pour enrichir Siri

L’intégration de ChatGPT dans Siri est un ajout stratégique pour faire face à la concurrence des assistants vocaux, ChatGPT sera bientôt capable de traiter des requêtes complexes (que Siri seul ne pouvait auparavant résoudre) et lui fournira des réponses précises. En ce qui concerne la génération d’image, cela devrait être particulièrement appréciée pour des besoins comme la création de visuels pour les réseaux sociaux ou l’illustration d’idées pour des projets, tout pourra se faire depuis l’iPhone avec Siri sans avoir besoin de télécharger une application d’un tiers.



Comme cela a été annoncé, l’intégration de ChatGPT dans Siri sera gratuite, sans besoin de créer un compte. De plus, ni Apple ni OpenAI ne conserveront les requêtes des utilisateurs, ce qui va garantir une utilisation totalement respectueuse de la vie privée. Toutefois, ceux qui possèdent un compte OpenAI ou sont abonnés à ChatGPT Plus pourront l’associer à leurs appareils Apple via les réglages pour bénéficier d’une expérience encore plus complètes.



La mise à jour iOS 18.2, accompagnée des premières versions bêta d’iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2, sera disponible peu après la sortie d’iOS 18.1, attendue à la fin du mois. La France, quant à elle, devrait recevoir ces fonctionnalités courant 2025 (on espère au premier trimestre), avec une priorité donnée au déploiement aux États-Unis dans un premier temps.