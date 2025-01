VLC 4.0 : une IA locale va générer vos sous-titres automatiquement

L'application VLC, le célèbre lecteur multimédia français, s'apprête à franchir une nouvelle étape avec l'intégration de fonctionnalités d'intelligence artificielle pour la génération et la traduction de sous-titres. Une innovation majeure présentée au CES 2025 qui devrait ravir les utilisateurs.

VideoLAN, l'organisation derrière VLC, a fait une démonstration impressionnante au CES 2025. Le président Jean-Baptiste Kempf a présenté un système capable de générer automatiquement des sous-titres pour les vidéos et de les traduire instantanément dans plus de 100 langues différentes. Le plus remarquable est que tout fonctionne en local, sans connexion internet ni service cloud.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait faire partie de VLC 4.0, une mise à jour importante qui réécrit entièrement le cœur de l'application. VideoLAN travaille également sur une version compatible avec l'Apple Vision Pro, confirmant son engagement envers l'écosystème Apple. L'application, qui vient de franchir le cap des 6 milliards de téléchargements, continue de croître en popularité "même à l'ère du streaming", comme le souligne fièrement Kempf.



Bien que la date de sortie exacte de cette mise à jour n'ait pas encore été communiquée, cette évolution marque un tournant significatif pour le lecteur multimédia open source, promettant une expérience utilisateur encore plus riche et accessible. Comme quoi, même les logiciels open-source peuvent se mettre à l'IA générative.

VLC automatic subtitles generation and translation based on local and open source AI models running on your machine working offline, and supporting numerous languages!

