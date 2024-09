Le célèbre player VLC arrive bientôt sur l'Apple Vision Pro

Quelle bonne nouvelle ! D'après la newsletter de Lowpass, l'éditeur VideoLAN travaille actuellement à l'adaptation de son célèbre lecteur multimédia open source VLC pour l'Apple Vision Pro. Une aubaine pour ceux qui souhaitent regarder un tas de vidéos sans se soucier d'avoir les bons codecs.

VLC bientôt en version 4.0

L'organisation à but non lucratif a déclaré à Lowpass qu'elle développait actuellement une version pour le casque d'informatique spatiale d'Apple. Jean-Baptiste Kempf, président de VideoLAN, a été clair au micro de Janko Roettgers ;

Nous avons déjà une version de VLC qui fonctionne sur le Vision Pro.

Mais pourquoi VLC n'est pas encore disponible sur l'App Store du Vision Pro ? Tout simplement parce que la base d'utilisateurs potentiels est encore considérée comme trop restreinte. "Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un cas d'utilisation", a ajouté M. Kempf.

VLC a dépassé les 5 milliards de téléchargements

Selon l'organisation, VLC a récemment dépassé les cinq milliards de téléchargements sur les plates-formes de bureau et mobiles, probablement avec plusieurs installations par personne (sur plusieurs appareils). Lancé il y a plus de vingt-trois ans en tant que projet étudiant, ce lecteur multimédia multiplateforme continue d'attirer des millions de nouveaux utilisateurs grâce à sa prise en charge de nombreux codecs et à sa capacité à lire des fichiers multimédias en tout genre (MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3) ainsi que des DVD, des CD audio, des VCD et divers protocoles de diffusion en continu. Sans oublier la possibilité de personnaliser l'interface et sa totale gratuité.

La versino 4.0 est dans les tuyaux

Mais ce n'est pas tout, les travaux sur la version 4.0 se poursuivent. Selon Kempf, le développement a pris plus de temps que prévu, le cœur de l'application ayant été entièrement réécrit (comme notre application iSoft V9). Les dernières nightly builds mettent l'accent sur le contenu, la fenêtre de lecture par défaut étant remplacée par une vue de la bibliothèque de l'utilisateur. Parmi les autres nouveautés potentielles, Kempf n'a pas exclu l'accès aux chaînes FAST et à d'autres médias en ligne financés par la publicité dans l'avenir. Le premier aperçu de VLC 4 date de 2021...



Vous pouvez télécharger VLC sur Mac depuis le site de VideoLan ou bien sur l'App Store pour iPhone et iPad.