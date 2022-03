VLC 3.3 sur iOS et tvOS : nouveau player, mode sombre, SFTP et plus encore

Le lecteur multimédia VLC pour iOS, iPadOS et tvOS vient d'annoncer une mise à jour majeure disponible dès aujourd'hui pour tous les utilisateurs. La version 3.3 du lecteur open-source intègre un tout nouveau lecteur vidéo, la prise en charge des réseau NFS et SFTP, un thème sombre et un système pour préserver l'appareil de la surchauffe.

VLC media player est encore plus performant

D'après le communiqué de presse de VideoLan, cette mise à jour 3.3 a vu son lecteur vidéo complètement réécrit et repensé afin de faciliter l'expérience des utilisateurs qui peuvent installer VLC sur des appareils anciens comme l'iPhone 4S et ce, jusqu'à iOS 9. Au-delà de ce changement, VLC ajoute la prise en charge de la navigation dans les partages réseaux NFS et SFTP, améliore le support des protocoles FTP et uPnP, et comprend également des améliorations importantes pour éviter les problèmes de surchauffe.



La version 3.3 de VLC améliore également une nouvelle disposition en grille de la bibliothèque audio, un mode sombre complet pour tirer parti des écrans OLED (et donc économiser la batterie).



Enfin, VLC 3.3 corrige de petits bogues et des fonctionnalités telles que la prise en charge de SAT>IP.



VLC est un lecteur multimédia multiplateforme gratuit et open-source. Il peut lire tous vos films, séries et musiques dans la plupart des formats directement sans conversion. Mieux, l'app peut aller lire vos fichiers depuis des services comme Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, iCloud Drive, iTunes, mais aussi les téléchargements directs et le partage Wi-Fi, ainsi que le streaming à partir de serveurs multimédias SMB, FTP, SFTP, NFS, UPnP/DLNA et du Web.

Enfin, voici la liste exhaustive des changements de VLC 3.3 sur iOS :

Nouvelle interface de lecture video

Ajout du support des partages réseau NFS et SFTP

Remplacement de l'ancien code de support UPnP par le code commun de VLC. Ceci améliore la compatibilité avec de nombreux serveurs

Remplacement de l'ancien code de support FTP par le code commun de VLC. Ceci améliore la compatibilité pour les serveurs utilisant un alphabet non Latin ou utilisant un port non standard.

Ajout du téléchargement de contenu depuis les serveurs SMB

Support de l'authentification pour le téléchargements de contenu via HTTP(S)

Ajout d'une disposition en grille pour la bibliothèque audio

Amélioration majeures de la réactivité et des performances afin de limiter les problèmes de surchauffe

Correction du stockage des identifiants de partage réseau

Les sous titres téléchargés sont maintenant conservés

Désentrelacement automatique si une video le nécessite

Restauration de la dernière catégorie de media ouverte

Ajout du support de Files.app comme source de media sans import préalable. Cela permet également de jouer du contenu sur des périphériques externes !

Ajout d'une vue de liste de lecture permettant de lister les media planifiés pour une lecture ou les différentes chaines de TV

Ajout d'un thème sombre pour les appareils avec écrans OLED

Ajout du support RTSP-TCP

Ajout du support de son spatial avec les AirPods Pro et Max

Ajout du tri des pistes audio par album et date d'insertion

Support de la vitesse de lecture jusqu'à 8x

Modification du mode d'adaptation du point blanc sur les appareils iOS modernes

Ajout du support SAT>IP, y compris les listes de chaines personalisées.

Le bouton précédent rembobinne la lecture au début du morceau au lieu de directement passer au morceau précédent

Ajout de la fonctionnalité "sélectionner tout" dans la bibliothèque de media

Correction du support des grandes collections de media sur Google Drive et Dropbox.

Amélioration drastiques des performances sur les anciens appareils iOS

VLC supporte tous les appareils utilisant iOS 9.0 ou supérieurs !

Télécharger l'app gratuite VLC media player