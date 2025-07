Apple News+ lance un nouveau jeu "Défi Emoji", mais pas en France

Apple a déployé son jeu "Emoji Challenge", soit "Défi Emoji" en français, pour les abonnés Apple News+ sur les appareils exécutant iOS 18.4 ou une version ultérieure. Mais encore une fois, les français et européens en général ne sont pas concernés.

Apple News s'enrichit d'un mini-jeu

Annoncé lors de la WWDC 25 comme une fonctionnalité d'iOS 26, le Défi Emoji n'a été lancé que maintenant pour célébrer la Journée mondiale des Emoji. Il est disponible pour les utilisateurs d'Apple News+ sur iOS 18.4, iPadOS 18.4, macOS 15.4 ou une version plus récente.

Les joueurs doivent faire glisser des emojis ou des combinaisons d'emojis pour remplir les espaces vides dans des mots. Par exemple, pour compléter "disparaître", il faudrait glisser un emoji poire dans l'espace vide. La même poire pourrait également compléter "abondant". Le jeu intègre des Genmoji pour des options d'emojis exclusives.

Un service payant

Réservé aux abonnés Apple News+, le service coûte 12,99 $/mois et prend en charge le partage familial. Apple News+ propose également d'autres jeux comme les mots croisés, Quartiles et le Sudoku. Les joueurs peuvent suivre leurs scores sur les classements Game Center.



De nouveaux puzzles du Défi Emoji sont publiés quotidiennement et sont accessibles dans l'onglet "Following" de l'application News pour les utilisateurs anglophones aux États-Unis et au Canada. On se demande quand Apple va se décider à le lancer chez nous.

