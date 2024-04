iOS 17.5 ajoute le jeu de lettres "Quartiles" dans Apple News+

La première version bêta d'iOS 17.5 n'a pas été très riche en nouveautés, mais elle nous a permis de découvrir quelques indices sur les prochaines annonces d'Apple. Après l'iPad Pro OLED, l'Apple Pencil 3, les mesures anti-harcèlement des traqueurs, voici un nouveau jeu pour les abonnés d'Apple News+ : Quartiles. Évidemment, cela ne concerne pas la France, le service étant toujours réservé aux pays anglophones et au Canada.

Un nouveau jeu pour les abonnés  News+

Quartiles vous demande de combiner des tuiles représentant des syllabes pour former des mots et gagner des points. Chaque puzzle commence par une grille de 20 tuiles, et les mots peuvent être formés avec une à quatre tuiles. Un quartile est un mot de quatre carreaux, et si vous trouvez les cinq dans chaque puzzle, vous gagnez un bonus de 40 points. Tout cela a été détaillé par Gadget Hacks qui a testé de fond en comble cette nouveauté.

Quartiles est le troisième jeu de puzzle inclus dans l'abonnement à Apple News+, avec Crossword et Crossword Mini. À partir d'iOS 17.5, les trois jeux s'intègrent au Game Center pour afficher des classements.

Si vous avez un compte compatible avec Apple News+, et que vous avez installé la bêta d'iOS 17.5, Quartiles est disponible dans l'application Apple News sous l'onglet "Following" → "Puzzles". Le jeu est également disponible sur iPad et Mac à partir des versions bêta d'iPadOS 17.5 et de macOS 14.5.

Apple News+ est disponible aux États-Unis, en Australie, au Canada et au Royaume-Uni, mais les jeux de puzzle semblent être limités aux États-Unis et au Canada pour l'instant. À quand une sortie en France @Tim ?



Nous attendons la version finale d'iOS 17.5 pour mai, avec le lancement des nouveaux iPad Pro M3, iPad Air M2, Apple Pencil 3 et autre Magic Keyboard en aluminium.