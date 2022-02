Comment avoir Apple News sur Mac et iPhone en France

En 2022, Apple News n'est toujours officiellement disponible que dans 4 pays anglophones : les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie. Normal donc que la France en soit privée me direz-vous, mais la version canadienne est utilisable en anglais ET en français depuis 2019.



Mais avec une petite astuce, vous pouvez utiliser, explorer et obtenir les derniers titres d'Apple News sur votre iPhone, iPad, Mac et Apple Watch, même si vous vivez dans un pays ou une région où il n'est pas disponible.

Afficher l'application Apple News sur MacOS

Pour avoir l'application Apple News sur Mac, il faut au minimum macOS 10.14 Mojave puis :

Aller dans le dossier "Applications" via le Finder

Ouvrir un Terminal puis taper une commande pour afficher les fichiers cachés :

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles YES;

killall Finder;

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles YES; killall Finder; Dans la fenêtre du Finder, l'application "News" est alors visible, il suffit de double-cliquer dessus pour l'ouvrir !

C'est très simple, et si vous voulez avoir l'app à portée de main, vous n'avez qu'à la faire glisser vers le Dock pour créer un raccourci. Voici le résultat :

Comment obtenir Apple News sur un iPhone ou un iPad dans n'importe quel pays ?

Pour ceux qui voudraient avoir Apple News sur iPhone ou iPad, c'est aussi possible.



Sur les appareils iOS et iPadOS, la seule façon d'obtenir Apple News est de changer la langue de votre appareil pour l'un des quatre pays où il est officiellement disponible.



Pour cela, il faut :

Ouvrir l'app Réglages et appuyer sur Général.

Appuyer sur Langue et région.

Appuyer sur Région et choisir l'un des quatre pays pris en charge : Australie, Canada, Royaume-Uni ou États-Unis.

Valider

Vous verrez instantanément l'icône de l'application Apple News sur votre iPhone ou iPad. Si ce n'est pas le cas, redémarrez votre iPhone. Et voilà !