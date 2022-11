Le raccourci Apple Frames 3 encadre vos captures dans l'iPhone 14 Pro et l'Apple Watch Ultra

Le célèbre raccourci Apple Frames créé par Federico Viticci de MacStories a reçu cette nuit une énorme mise à jour. L'utilitaire qui permet d’enjoliver des captures d'écran en les plaçant dans un cadre représentant l’appareil en question, est passé en version 3.0 prend désormais en charge les nouveaux MacBook Air M2, l'Apple Watch Series 8, l'Apple Watch Ultra, les iPhone 14, de multiples options de résolution d'affichage, et plus encore.

Un raccourci bien plus rapide

Lancé avec iOS 12, le raccourci de Viticci vient de passer en version 3.0 pour iOS 16 et les derniers appareils Apple. Nommé « Apple Frames », il contient plusieurs améliorations notables, dont une plutôt technique :

Apple Frames 3.0 est une mise à jour majeure qui a impliqué une réarchitecture complète du raccourci afin d'améliorer ses performances et sa fiabilité sur toutes les plateformes Apple. Pour Apple Frames 3.0, j'ai entièrement reconstruit sa structure de fichiers sous-jacente pour abandonner la base64 et adopter Files/Finder pour stocker les ressources. En conséquence, Apple Frames 3.0 est plus rapide, plus facile à déboguer et - espérons-le - plus facile à maintenir à l'avenir.

Mais Apple Frames 3.0 va au-delà d'une nouvelle base technique. Cette mise à jour du raccourci introduit une compatibilité totale avec l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max et leur fameuse Dynamic Island, l'Apple Watch Ultra et le MacBook Air M2. Et ce n'est pas tout : Apple Frames 3.0 apporte également une prise en charge complète de la mise à l'échelle de la résolution sur tous les modèles d'iPad qui proposent le mode d'affichage "Plus d'espace" dans iPadOS 16.

Federico note également que :

Si vous avez une version existante du fichier Frames.json stockée au niveau de la racine d'iCloud Drive ⇾ Raccourcis, vous pouvez la supprimer puisqu'elle ne sera plus nécessaire à Apple Frames. Il s'agit de l'ancien fichier Frames.json utilisé par les versions précédentes de Apple Frames. La nouvelle version, beaucoup plus légère, de Frames.json vit dans iCloud Drive ⇾ Raccourcis ⇾ Frames et c'est celle à laquelle vous n'êtes pas censé toucher.

Apple Frames 3.0 prend en charge un total de 43 appareils différents, il y a une nouvelle action qui offre la possibilité d'enregistrer rapidement dans les fichiers, et la prise en charge de la mise à l'échelle de l'affichage sur iPad et Mac.

Apple Frames 3.0 est la version la plus grande et la plus polyvalente d'Apple Frames à ce jour.

Voici les appareils que supporte le raccourci (il détecte automatiquement d'où provient la capture pour choisir le template qui va bien).

iPhone 8

iPhone SE

iPhone 11

iPhone 11 Pro et Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro et Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro et Pro Max

iPhone 14 et 14 Plus

iPhone 14 Pro et Pro Max

Apple Watch séries 4, 5, 6, 7 et 8

Apple Watch Ultra

iPad (6e, 7e, 8e et 9e générations)

iPad mini (6e génération)

iPad Air (4e et 5e générations)

iPad Pro 11" (toutes les générations)

iPad Pro 12.9" (3e, 4e, 5e et 6e générations)

MacBook Pro 14" (2021)

MacBook Pro 16" (2021)

iMac 24" (2021)

MacBook Air avec M1 (2020)

MacBook Air avec M2 (2022)



Apple Frames est un outil gratuit de grande qualité, nous vous conseillons donc de l'installer au plus vite en allant sur le site de MacStories. Bien évidemment, le pré-requis est d'avoir installer l'application Raccourcis d'Apple :

Télécharger l'app gratuite Raccourcis