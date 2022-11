L'app de ski Slopes prend en charge le bouton d'action de l'Apple Watch Ultra

Slopes, l'application populaire de ski et de snowboard, a ajouté ce week-end la prise en charge du bouton d'action de l'Apple Watch Ultra, ce qui en fait l'une des rares applications tierces à exploiter les capacités de la toute dernière montre du constructeur californien. Le bouton orange permet notamment à l'utilisateur de programmer une action spécifique selon ses besoins.

Slopes exploite l'Apple Watch Ultra

Avec la mise à jour 2022.17, les propriétaires de l'Apple Watch Ultra peuvent programmer le bouton d'action pour démarrer une séance d'entraînement à l'aide de l'application Slopes, ce qui permet de commencer plus rapidement que jamais. Slopes est conçue pour déterminer automatiquement votre position GPS lorsqu'une séance d'entraînement est lancée, il suffit donc d'activer le bouton Action.



Pour l'instant, un nombre limité d'applications tierces prennent en charge le bouton Action, et des services populaires comme Strava n'ont pas encore sauté le pas. Les applications et les fonctionnalités peuvent être lancées à l'aide de raccourcis, mais il est plus pratique pour les utilisateurs que les développeurs intègrent cette fonctionnalité dans leurs applications.

Voici toutes les nouveautés de Slopes :

Prise en charge du bouton Action Ultra de l'Apple Watch pour démarrer votre séance d'entraînement. Les pentes détermineront automatiquement la station où vous vous trouvez au départ (ou si vous êtes dans l'arrière-pays).

Verrouillage automatique de l'eau sur la montre. Activez ce paramètre pour que votre montre active le verrouillage de l'eau automatiquement après le début de l'enregistrement. C'est pratique pour les équipements qui peuvent perturber votre montre pendant la journée.

Amélioration du démarrage des séances d'entraînement par Siri sur la montre.

Correction d'un autre plantage lié au fait de laisser l'enregistrement de Slopes pendant une longue pause.

Comment personnaliser le bouton action

Le bouton d'action peut être personnalisé dans l'application Réglages de l'Apple Watch Ultra. Il prend en charge plusieurs fonctions natives de l'Apple Watch, comme le lancement d'une séance d'entraînement, le démarrage du chronomètre, l'ajout d'un point de cheminement à l'app Boussole, le démarrage d'une plongée, l'activation de la lampe de poche et le lancement d'un raccourci créé par l'utilisateur.



Slopes est disponible gratuitement sur l'App Store, mais un abonnement est nécessaire pour débloquer toutes les fonctionnalités. Les développeurs à l'origine de Slopes ont récemment ajouté la prise en charge des Live Activities pour l'écran de verrouillage et la Dynamic Island, des widgets et plus encore.

Télécharger l'app gratuite Slopes