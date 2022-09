Apple Watch Ultra : comment utiliser le bouton d'action et la sirène d'urgence

Vendredi, Apple lancera officiellement l'Apple Watch Ultra en magasins, une montre intelligente plus robuste et plus performante destinée aux explorateurs, aux aventuriers et aux athlètes. L'une des nombreuses caractéristiques uniques de la montre à 999 euros (ou 799 dollars) est l'ajout d'un troisième bouton appelé "bouton d'action". Voici ce que vous pouvez faire avec.

Emplacement du bouton Action

De couleur "orange international", le bouton "Action" est situé à côté de l'écran sur le côté gauche du boîtier en titane de l'Apple Watch Ultra, entre les deux haut-parleurs et la sirène. On ne peut pas le rater...

Activation de la sirène

En appuyant sur le bouton Action et en le maintenant enfoncé, vous activez la sirène intégrée de 86 décibels, qui peut être entendue jusqu'à 180 mètres de distance et qui est censée être utilisée pour attirer les secours en cas d'urgence. De quoi vous repérer, même sous les décombres.

Actions personnalisées

Le bouton Action est également personnalisable, ce qui signifie qu'il peut effectuer n'importe quelle fonction que l'utilisateur configure pour lui. Comme nous l'avions vu dans notre avis de l'Apple Watch Ultra, les clients peuvent choisir une fonction pour le bouton Action lorsqu'ils configurent leur appareil. Par la suite, ils peuvent ajuster ce choix dans Réglages, où une nouvelle section répertorie les applications qui prennent en charge le bouton.



Par exemple, vous pouvez lancer l'app Backtrack (qui utilise les données GPS pour créer un parcours des endroits où vous êtes allé afin que vous puissiez revenir sur vos pas), le lancement d'une séance d'entraînement et le début d'une sortie plongée. Mais le bouton Action peut également être affecté à des fonctions de niveau système, comme l'allumage et l'extinction de la lampe de poche, le marquage d'un point de repère de la boussole ou le lancement du chronomètre. En outre, les utilisateurs de l'Apple Watch Ultra peuvent mettre en pause la fonction en cours en appuyant simultanément sur les boutons Action et Power.

Attribution de raccourcis

Le bouton Action étant alimenté par les nouvelles API App Intents qu'Apple a dévoilées lors de la WWDC 22 en juin, les utilisateurs de l'Apple Watch Ultra pourront également lui attribuer des raccourcis, ce qui offre un énorme potentiel de personnalisation, comme la possibilité de contrôler des accessoires de maison intelligente. L'attribution d'un raccourci dédié au bouton Action pourrait également ouvrir la voie à des fonctionnalités supplémentaires et adaptatives. Par exemple, des raccourcis avec des actions basées sur le lieu ou le temps pourraient permettre au bouton d'action de remplir différentes fonctions tout au long de la journée. Un bouton qui s'adapte à vos besoins, tout simplement génial.

Clic, clic, clic

Selon l'application pour laquelle le bouton "Action" est utilisé, les utilisateurs de l'Apple Watch Ultra pourront, dans certains cas, choisir des actions différentes pour les pressions supplémentaires.



Apple prévoit que les utilisateurs se serviront du bouton "Action" sans regarder l'écran, de sorte qu'une pression spécifique sur le bouton devrait découler logiquement de la première pression, tout en ayant un sens dans le contexte actuel. Par exemple, une application d'entraînement peut permettre à l'utilisateur de commencer un triathlon en appuyant sur le premier bouton et de passer à un autre segment en appuyant sur le suivant. Il convient toutefois de noter que les applications ne pourront pas attribuer de fonctions à une pression longue sur le bouton Action, car watchOS 9 réserve cette interaction à la fonction SOS d'urgence.

Conclusion

La décision de la firme de Cupertino d'ajouter un troisième contrôle physique à l'Apple Watch Ultra sous la forme du bouton "Action" ne permet pas seulement un accès rapide à une série de fonctions fournies par le système. Elle offre également aux développeurs tiers un nouvel outil qui leur permettra d'offrir aux utilisateurs des fonctions d'applications clés en appuyant simplement dessus.



On imagine déjà son intégration sur l'Apple Watch 9, ou bien sur une variante de l'Apple Watch Ultra plus petite et donc moins chère.



Proposée au prix de 999 €, l'Apple Watch Ultra est disponible dans une seule taille de 49 mm, avec des options de bracelet Trail, Ocean et Alpine. La nouvelle smartwatch peut être précommandée dès maintenant et sera lancée aux côtés des AirPods Pro 2 le vendredi 23 septembre prochain.