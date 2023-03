L'iPhone 15 Pro aurait le droit à un bouton Action comme l'Apple Watch Ultra

Une nouvelle rumeur suggère qu'Apple va abandonner le petit locket présent depuis 2007 sur la tranche gauche de l'iPhone pour le remplacer par un tout nouveau bouton. Comme celui placé sur l'Apple Watch Ultra, il permettrait de lancer une action au choix, configurée au préalable dans les réglages.

Bonne ou mauvaise idée ?

Nouvelle rumeur sur l'iPhone 15 Pro en provenance d'un lecteur de MacRumors. Lecteur jugé comme assez fiable par le site étant donné qu'il a donné des informations précises sur la Dynamic Island avant même qu'elle ne soit dévoilée par Apple l'année dernière. Selon lui, l'iPhone 15 Pro va disposer d'un bouton Action comme l'Apple Watch Ultra sur sa tranche. Apparemment, il remplacerait le légendaire bouton qui permet à l'iPhone de basculer rapidement du mode sonnerie au mode silencieux et vice-versa depuis 2007.



Sur l'Apple Watch, il est possible d'attribuer une tâche à Action. Ainsi, avec un simple appui rapide, on peut lancer un chronomètre, allumer la lampe torche ou encore activer un raccourci. Pour ce qui est de l'iPhone, on peut imaginer pleins de situations différentes.

Quelques exemples lors d'un appui sur le bouton Action de l'iPhone 15 Pro :

Capture d'écran

Enregistrement d'écran

Shazam

Raccourci

Mode Ne Pas Déranger

Lancer une application

De nombreuses autres combinaisons sont possibles. Si c'est réellement le cas, nous avons hâte de voir les idées qu'Apple a derrière la tête pour rendre cette nouvelle fonctionnalité populaire. En tout cas, cela aurait de quoi faire parler comme la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro.



Pour les nostalgiques, Apple pourrait laisser la fonction qui permet de basculer du mode sonnerie au mode silencieux en appuyant dessus. Ainsi, l'ancienne utilisation resterait d'actualité, mais elle ne serait plus la seule, pour le plus grand bonheur des fans de la marque.



Pour rappel, une autre rumeur affirme que les boutons volume vont également être modifiés et se retrouvé unifiés. Si ces deux changements s'opèrent, la partie gauche de l'iPhone 15 Pro annoncera un véritable nouveau changement pour la marque.