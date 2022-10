L'iPhone 15 Ultra serait en titane comme l'Apple Watch Ultra

Après avoir entendu qu'Apple prépare un iPhone 15 Ultra pour 2023, voilà qu'on apprend que celui-ci devrait avoir le droit à un châssis en titane. Une matière ultra-premium déjà utilisée sur l'Apple Watch Ultra.

Une rumeur logique, mais qui demande confirmation

C'est une rumeur que l'on a déjà entendue il y a quelques semaines et qui refait à nouveau surface. Comme indiqué par le twittos @LeakApplePro, l'iPhone 15 Ultra serait en titane. Une information qui a du sens étant donné qu'Apple a utilisé ce type de métal pour fabriquer sa nouvelle Apple Watch Ultra.



Le titane est un métal léger et surtout très résistant. Cette matière a la capacité d'être plus solide et notamment plus résistante aux rayures. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Apple Watch Ultra, compagnon de l'extrême, en est équipée.



Le titane est également plus cher à l'achat, ce qui explique pourquoi la firme le réserve pour le moment à l'Apple Watch la plus onéreuse et devrait en faire de même avec le prochain iPhone.

Précisons tout de même que les rumeurs du moment restent assez instables. À l'heure actuelle, de nombreuses personnes tentent de se faire remarquer sur les réseaux sociaux avec ce genre d'info exclusive.



Néanmoins, il faut reconnaître que l'information tient la route et qu'il est probable qu'Apple utilise du titane s'il venait à dévoiler un iPhone 15 Ultra. Il faudra tout de même que la marque trouve d'autres arguments pour attirer les clients. Les mois à venir devraient confirmer ou au contraire infirmer cette rumeur insistante.