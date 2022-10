Apple Watch Ultra : Apple vante les mérites de la durabilité extrême

Dans la communication d'Apple, le modèle Ultra de la gamme Apple Watch s'adresse aux sportifs adeptes des sports extrêmes. Que ce soit à la mer ou à la montagne, l'Apple Watch Ultra possède des matériaux très résistants capables d'encaisser des chocs comme des températures très basses.

Nouvelle publicité

L'Apple Watch a souvent été considéré par les consommateurs comme une montre connectée fragile, pourtant, Apple fait tout pour supprimer cette image que ce soit avec l'Apple Watch Ultra comme avec les autres modèles.

Pour promouvoir la résistance de l'Apple Watch Ultra dans des conditions climatiques très compliquées, la firme de Cupertino propose un nouveau spot publicitaire baptisé "Call To The Wild" (en français Appel à la nature).



En moins d'une minute, "Call To The Wild" montre une variété d'environnements difficiles : le froid de la montagne, les tempêtes d'hiver, la chaleur du désert, ou encore la plongée sous-marine. Apple explique dans sa publicité que l'Apple Watch Ultra est conçue pour résister aux pires conditions !

Dans la description de la vidéo sur YouTube, Apple déclare :

Voici la nouvelle Apple Watch Ultra. Elle est dotée d'un boîtier robuste en titane, de l'écran le plus grand et le plus lumineux de l'Apple Watch, d'un bouton Action personnalisable, d'une étanchéité à 100 m et de trois bracelets spécialisés conçus pour les athlètes et les aventuriers de toutes sortes.

Si vous êtes intéressé par l'Apple Watch Ultra, vous pouvez l'obtenir au tarif de 999€, il y a du stock chez La Fnac, chez Amazon et même chez Cdiscount. L'Apple Watch Ultra embarque un écran LTPO OLED toujours activé, une résistance aux chutes, à la poussière (IP6X) et à l'eau. Vous retrouvez également les traditionnelles fonctionnalités liées à la santé : l'ECG, le taux d'oxygène dans le sang, les notifications d'arythmie, le suivi de cycle avec estimations d'ovulation rétrospectives...

