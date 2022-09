Apple a prévu des bracelets "sport extrême" pour l'Apple Watch Pro

Avec l'arrivée imminente de l'Apple Watch Pro, axé sur le sport, qui sera la tête d'affiche de la prochaine gamme "Series 8", Apple s'apprête à proposer à ses clients une large gamme de nouveaux bracelets qui s'inscrira dans le thème des sports extrêmes, selon Mark Gurman.

La fin de l'Apple Watch Hermès ?

Ce ne serait pas la première fois qu'Apple propose des bracelets pour un modèle spécifique d'Apple Watch - la société vend déjà une variété de bracelets uniques pour sa gamme Hermès, ainsi que les montres Nike, bien qu'ils soient également compatibles avec d'autres modèles d'Apple Watch.

Les clients qui opteront pour l'Apple Watch Pro auront également le choix entre plusieurs bracelets. Si Gurman a précédemment déclaré que les bracelets fabriqués pour les anciens modèles d'Apple Watch s'adapteraient tant bien que mal, on s'attend à ce que les nouveaux bracelets aient un mode de connexion actualisé. Les rumeurs veulent qu'il s'agisse de bracelets robustes avec des attaches simples.



M. Gurman a également déclaré qu'il fallait s'attendre à des cadrans de montre "assez denses en informations" pour les modèles Pro de 49 mm, qui permettront aux athlètes d'afficher un plus large éventail de mesures de forme et de santé que ne le permettent les autres modèles de montres.



Outre un écran plat plus grand, l'Apple Watch Pro disposera d'un nouveau bouton supplémentaire de fonctionnalité inconnue sur le côté gauche de l'écran, tandis que la couronne numérique et le bouton latéral sur le côté droit seront plus proéminents. On ne sait pas si c'est pour rendre les commandes plus accessibles ou pour faire place à la batterie interne plus grande.



Le reste sera partagé avec l'Apple Watch 8, comme la puce S8, le capteur de température, etc. Le prix sera, en revanche, sera bien différent. L'Apple Watch Pro pourrait coûter entre 900 et 1 000 euros. Les appareils devraient être annoncés mercredi lors de l'événement médiatique "Far Out" d'Apple, aux côtés d'une nouvelle Apple Watch SE 2, de la gamme iPhone 14 et des AirPods Pro 2. Nous serons évidemment là dès 19h pour suivre la conférence en direct et en français sur notre page keynote.