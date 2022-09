Comparatif de tailles entre l'Apple Watch Pro 49 mm et l'Apple Watch 8

Si l'Apple Watch Pro a surgit récemment au rayon des rumeurs, sa présentation demain ne fait guère de doutes. Seule zone d'ombre, le design définitif qui se dessine petit à petit avec les dernières fuites. Alors que cette montre sera plus solide que le reste de la gamme, elle devrait également être plus grande que les autres, Apple Watch 8 y compris. Justement, le leaker Sonny Dickson a partagé de nouvelles images offrant une excellente comparaison de taille entre les modèles.

Finalement un boîtier de 49 mm

Selon les sources de Dickson, le modèle Pro aura une taille de boîtier de 49 mm - plus grande qu'une précédente rumeur suggérant entre 47 mm ou 48 mm. À titre de comparaison, l'Apple Watch Series 7 est disponible dans des boîtiers de 41 mm et 45 mm, ce qui devrait également se refléter sur l'Apple Watch Series 8 standard.

Combiné avec l'écran plat, une taille de boîtier plus grande de 49 mm pour l'Apple Watch Pro pourrait se traduire par une taille d'écran bien plus confortable, probablement de plus de 2 pouces. À titre de comparaison, rappelons les 1,691 pouces de l'Apple Watch Series 7 de 41 mm et les 1,901 pouces de l'Apple Watch Series 7 de 45 mm.



HIer, 91Mobiles a partagé des rendus 3D de l'Apple Watch Pro et a également revendiqué la même taille de boîtier de 49 mm. Les images ont confirmé l'inclusion d'un nouveau bouton physique sur le côté gauche de la montre redessinée, un écran complètement plat, et une protubérance abritant la couronne numérique et le bouton latéral.



Le journaliste Mark Gurman a ensuite corroboré la validité du design présenté. Gurman a précédemment déclaré que l'Apple Watch "Pro" sera dotée d'un écran nettement plus grand qui sera probablement "plus grand que la plupart des poignets".



Le nouveau modèle Pro se situera au sommet de la gamme Apple Watch, avec un prix d'au moins 900 euros. Apple devrait annoncer la toute nouvelle Apple Watch Pro lors d'un keynote qui aura lieu le mercredi 7 septembre. La nouvelle tocante de luxe rejoindra la nouvelle Apple Watch 8 et une Apple Watch SE 2 mise à jour et moins chère que jamais.