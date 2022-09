Les rendus 3D de l'Apple Watch Pro montrent un écran plat et un bouton en plus

De nouvelles images 3D de la prochaine Apple Watch Pro viennent d'être pubiées par nos confrères 91mobiles, offrant un aperçu plus précis du design présumé de la montre haut de gamme. Apple est censé présenter ses nouvelles tocantes mercredi, soit dans deux jours.

Des rendus avant la présentation officielle

Les rendus de 91mobiles correspondent aux photos des coques de l'Apple Watch Pro partagées plus tôt dans la journée, révélant l'inclusion d'un nouveau bouton physique sur le côté de la montre. Le nouveau bouton est également visible sur les images 3D, qui le montrent sous trois trous susceptibles d'être les évents des haut-parleurs.

© 91Mobiles

Du côté de la couronne numérique, les images CAO qui ont permis de créer ces rendus révèlent un aspect beaucoup plus robuste pour le cadran par rapport à la version actuelle. La couronne digitale et le bouton latéral semblent tous deux logés dans une nouvelle protubérance du châssis sur le côté de l'Apple Watch Pro, ce qui pourrait les rendre plus facilement accessibles. L'écran de la montre est complètement plat, contrairement à l'Apple Watch Series 7, qui présente des bords incurvés autour de l'écran. C'est d'ailleurs le cas depuis la première montre Apple en 2015.



Ce week-end, Mark Gurman de Bloomberg déclarait que l'Apple Watch 8 Pro sera dotée d'un écran nettement plus grand qui sera probablement "plus grand que la plupart des poignets." Les rumeurs précédentes ont suggéré une taille de boîtier de 47 mm pour l'appareil. Apple prévoit d'utiliser la surface supplémentaire pour afficher de nouvelles données aux athlètes pendant les séances d'entraînement, et il y aura également des cadrans de montre redessinés.



Le nouveau modèle "Pro" de la tocante se situera au sommet de la gamme de l'Apple Watch, et son prix devrait se situer entre 900 et 1 000 euros. La société dirigée par Tim Cook devrait annoncer la toute nouvelle Apple Watch "Pro" lors d'un événement qui aura lieu le mercredi 7 septembre, soit dans deux jours. La nouvelle Apple Watch haut de gamme rejoindra la nouvelle Apple Watch 8 et une Apple Watch SE 2. Tout sera retranscrit en direct et en français sur notre page keynote Apple dédiée.