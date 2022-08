Un boîtier de 47 mm et un écran plat pour l'Apple Watch 8 Pro ?

Celle qui se fait appeler "Apple Watch 8 Pro" sera dotée d'un boîtier plus grand, de 47 mm pour être exact, selon un rapport publié aujourd'hui par Mac Otakara. À titre de comparaison, l'Apple Watch Series 7 est disponible en deux tailles, 41 mm et 45 mm. Ce n'est pas la première fois que l'on évoque une nouvelle dimension pour la future tocante d'Apple.

Un design plus robuste pour la version Pro de l'Apple Watch

Un boîtier plus grand de 47 mm permettrait à l'Apple Watch Pro d'avoir évidemment un écran encore plus confortable. D'après la rumeur précédente, Apple aurait prévu un affichage OLED de 1,99 pouce en diagonale.



Le rapport du site japonais, qui cite des informations provenant de "sources fiables", affirme également que l'Apple Watch Pro sera dotée d'un écran complètement plat, alors que les modèles d'Apple Watch existants ont des bords légèrement incurvés autour de l'écran. Ce changement pourrait améliorer la durabilité de l'Apple Watch 8 Pro, qui, selon Mark Gurman de Bloomberg, sera un modèle "robuste" conçu pour les activités à fort impact comme la randonnée et les sports extrêmes. Nous en parlions déjà en mars 2021.

© Concept par Jon Prosser

Si la taille du boîtier de 47 mm est une nouvelle information, l'écran plat a déjà fait l'objet de rumeurs, notamment avant la sortie de l'Apple Watch 7 l'an passé. Parmi les autres caractéristiques attendues pour l'Apple Watch 8 Pro, citons un boîtier en titane, une plus grande autonomie, un mode faible consommation étendu, une puce S8, et le fameux capteur de température que l'on aura sur l'Apple Watch 8 standard.



Apple devrait annoncer l'Apple Watch Pro aux côtés de deux modèles classiques de l'Apple Watch Series 8 et de l'iPhone 14 lors de son événement "Far Out" du 7 septembre. Attention toutefois, les prix devraient s'envoler en raison de la pénurie. On parle d'une augmentation de 100 € sur les iPhone 14, et un prix d'au moins 899 € pour l'Apple Watch 8 Pro.