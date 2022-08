C'est officiel, l'Apple Event de la rentrée aura bien lieu le 7 septembre #keynote

Une précédente rumeur avait annoncé que l'Apple Event de la rentrée devait avoir lieu le 7 septembre prochain. La date avait surpris tout le monde, car l'événement de la rentrée a plutôt lieu vers la mi-septembre... Cependant, Apple confirme changer ses habitudes cette année, le géant californien vient d'officialiser la date du 7 septembre pour la présentation des iPhone 14 !

Rendez-vous le 7 septembre pour le keynote

C'est désormais officiel, Apple nous donne rendez-vous le mercredi 7 septembre 2022 pour la présentation de la gamme iPhone 14 et des différents modèles d'Apple Watch Series 8.

Comme depuis le début de la pandémie, l'événement sera retransmis en direct sur le site web d'Apple ainsi que sur YouTube, il ne s'agira pas d'un événement sur scène avec un public en face, mais d'une vidéo pré-enregistrée avec des effets spéciaux et des petites doses d'humour comme on en a pris l'habitude !



L'Apple Event du 7 septembre a le nom "Far out", ce qui signifie "loin" en français, Apple va probablement nous réserver de belles surprises et peut-être l'annonce d'un nouveau produit en plus des iPhone 14 et des Apple Watch Series 8.



L'annonce principale concernera les iPhone 14. Apple devrait dévoiler quatre modèles :

L'iPhone 14 (6,1 pouces)

L'iPhone 14 Max (6,7 pouces)

L'iPhone 14 Pro (6,1 pouces)

L'iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces)

Toutes les rumeurs l'ont confirmé, le géant californien procèdera à l'exclusion définitive de la version "mini" qui a rencontré un succès très timide dans la gamme iPhone 12 et iPhone 13. Apple aurait enfin pris conscience que les consommateurs ne s'intéressent plus aux petits écrans qui sont globalement inconfortables pour pleinement profiter de vidéos en streaming ou des jeux.



Parmi les nouveautés des iPhone 14, on devrait retrouver la nouvelle puce A16 Bionic pour les modèles Pro et une version améliorée de la puce A15 Bionic pour les iPhone 14 et iPhone 14 Max. C'est la première fois qu'Apple ne passera pas l'ensemble de ses modèles avec la nouvelle puce, les analystes voient cela comme une nouvelle stratégie marketing qu'Apple appliquera dans toutes les futures gammes d'iPhone à partir des iPhone 14.



Les iPhone 14 devraient aussi offrir une nette amélioration sur les photos et vidéos, certaines rumeurs ont mentionné une évolution majeure de l'appareil photo arrière, celui-ci serait annoncé à 48 mégapixels.



Autre nouveauté très attendue par les clients Apple, c'est l'écran qui ne s'éteint jamais. Comme avec l'Apple Watch, nous pourrons visualiser en permanence des informations sur notre écran alors que celui-ci est verrouillé. Apple devrait mettre en avant l'heure, la date et probablement d'autres données comme la météo.

L'Apple Watch Series 8

L'autre annonce qui est attendue pour l'Apple Event "Far out", ce sont les Apple Watch Series 8. La nouvelle génération de la célèbre montre connectée offrira un modèle dédié aux sports extrêmes, Apple va viser une résistance qui repoussera les limites de ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui.



Selon plusieurs indiscrétions sur le sujet, il n'y aura pas de changement majeur sur la Series 8 ni d'ajout de fonctionnalité "Santé". Le design devrait être identique que la Series 7, toutefois le modèle Pro de l'Apple Watch Series 8 est décrit comme étant doté d'un écran légèrement plus grand.

Les nouvelles mises à jour

Normalement, Apple devrait lancer le déploiement des mises à jour iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16 dès la fin de l'Apple Event. Il est toutefois possible que le géant californien ajoute quelques jours de décalage entre l'événement Far out et le déploiement des nouveautés logicielles.



Mauvaise nouvelle, il faudra s'attendre à un retard conséquent pour la publication des mises à jour iPadOS 16 et macOS Ventura, ces deux versions devraient sortir dès le mois d'octobre, pas avant.