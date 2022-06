La liste complète des 240 nouveautés d'iOS 16 et d'iPadOS 16

Notre présentation des grandes nouveautés d'iOS 16 ne vous suffit pas ? Les fonctionnalités réservées à certains iPhone ou à certains iPad non plus ? Et bien voici la liste complète de tous les changements apportés aux deux systèmes d'exploitation mobiles par les ingénieurs d'Apple. En tout, nous avons déniché pas de moins de 244 changements à travers l'OS ainsi que les applications natives installées par défaut.



Si vous avez quelques minutes devant, vous passez en revue les changements qui sont actuellement en bêta et qui arriveront en version finale en septembre 2022. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, vous pouvez vous amuser à lire les 250 nouveautés d'iOS 15 et les 200 nouveautés d'iOS 14.

Les nouveautés exclusives à iOS 16

Écran de verrouillage

Pour vous inspirer de la façon de faire de l'écran de verrouillage le vôtre, parcourez une galerie de nombreuses options, chacune avec une toile de fond unique, une vue stylisée de la date et de l'heure, et des informations que vous pouvez voir en un coup d'œil.

Commutation de l'écran de verrouillage

Vous pouvez changer d'écran de verrouillage tout au long de la journée. Touchez-le et maintenez-le enfoncé, puis balayez.

Verrouillage Édition de l'écran

Il est facile de personnaliser la police, la couleur ou le placement des éléments sur votre écran de verrouillage en appuyant sur l'élément.

Date et heure stylisées

Les styles de police expressifs et les choix de couleurs vous permettent de personnaliser l'apparence de la date et de l'heure sur votre écran de verrouillage.

Effet photo multicouche

Les sujets de la photo sont affichés dynamiquement devant le temps pour faire ressortir le sujet de la photo.

Photos suggérées

iOS suggère intelligemment des photos de votre bibliothèque qui ont fière allure sur l'écran de verrouillage.

Remaniement des photos

Voyez un ensemble de photos qui se mélangent automatiquement sur votre écran de verrouillage. Définissez la cadence de la fréquence à laquelle votre écran de verrouillage se met à jour avec une nouvelle photo, ou laissez iOS vous surprendre et vous ravir tout au long de la journée.

Styles de photos

Appliquez des styles aux photos sur l'écran de verrouillage qui modifient automatiquement le filtre de couleur, la teinte et le style de police pour se compléter.

Widgets sur l'écran de verrouillage

Choisissez d'afficher un ensemble de widgets dans votre écran de verrouillage pour jeter un coup d'œil à des informations telles que la météo, l'heure, la date, les niveaux de batterie, les événements du calendrier à venir, les alarmes, les fuseaux horaires et la progression de l'anneau d'activité.

API WidgetKit

Jetez un coup d'œil aux widgets de vos applications tierces préférées. Affichez les widgets dans un format textuel, circulaire ou rectangulaire près de l'heure pour obtenir des informations telles que les conditions météorologiques ou les progrès réalisés par rapport à vos objectifs.

Activités en direct

Les activités en direct vous aident à rester au courant de ce qui se passe en temps réel, directement depuis votre écran de verrouillage.

API Activités en direct

Suivez un jeu de sport en cours ou suivez la progression de votre trajet ou de votre commande en un seul coup d'œil. Jetez un coup d'œil aux activités en direct à partir de vos applications tierces préférées avec la nouvelle API développeur.

Écrans de verrouillage conçus pour la mise au point

iOS suggère un ensemble pertinent d'écrans de verrouillage pour les options de mise au point fournies, telles qu'un écran de verrouillage riche en données pendant que vous utilisez la mise au point de travail ou un écran de verrouillage de photo pendant que vous utilisez la mise au point personnelle.

Collections Apple

Choisissez parmi un ensemble d'écrans de verrouillage dynamiques, classiques et paysagers créés spécialement pour iOS 16. Les collections Apple incluent des écrans de verrouillage pour célébrer des moments culturels spéciaux, comme la fierté et l'unité.

Astronomie

Voyez la terre, la lune ou le système solaire avec un ensemble d'écrans de verrouillage dynamiques sur le thème de l'astronomie qui se mettent à jour avec les conditions réelles.

Météo

Jetez un coup d'œil aux conditions en direct sur votre écran de verrouillage au fur et à mesure que le temps change tout au long de la journée.

Emoji

Créez des écrans de verrouillage à motifs basés sur votre emoji préféré.

Couleurs

Choisissez un dégradé de couleurs pour votre écran de verrouillage en utilisant vos combinaisons de couleurs préférées.

Nouveau design pour Now Playing

Avec les activités en direct, vous pouvez étendre les commandes À l'écoute à une vue plein écran qui célèbre la pochette de l'album pendant que vous écoutez.

Nouveau design de notification

L'utilisation de texte et d'images en gras rend les notifications visuellement pop.

Animations de notification

Les notifications, y compris votre résumé des notifications, arrivent maintenant à partir du bas de votre écran de verrouillage, ce qui les rend faciles à voir en un coup d'œil au fur et à mesure qu'elles arrivent.

Vue de notification sur l'écran de verrouillage

Choisissez d'afficher les notifications sur l'écran de verrouillage dans une vue de liste étendue, une vue empilée ou une vue de comptage. Vous pouvez pincer pour modifier la mise en page en contexte.

Les nouveautés communes à iOS 16 et iPadOS 16

Concentration

Liaison de l'écran de verrouillage

Transformez l'apparence et le fonctionnement de votre iPhone en même temps en connectant votre écran de verrouillage à votre Focus. Pour activer un Focus, vous pouvez effectuer un balayage vers l'écran de verrouillage correspondant.

Suggestions de Focus dans la galerie Lock Screen

iOS suggère un ensemble pertinent d'écrans de verrouillage pour les options de mise au point fournies, telles qu'un écran de verrouillage riche en données pendant que vous utilisez la mise au point de travail ou un écran de verrouillage de photo pendant que vous utilisez la mise au point personnelle.

Suggestions de la page d'accueil de l'écran

iOS suggère des pages d'écran d'accueil avec des applications et des widgets qui sont les plus pertinents pour le Focus que vous configurez.

Filtres de mise au point

Définissez des limites dans les applications Apple telles que Calendrier, Mail, Messages et Safari pour tracer des limites pour chaque Focus que vous activez. Par exemple, choisissez un ensemble de groupes d'onglets à afficher dans Safari pendant que vous êtes dans le Focus de travail, ou masquez votre calendrier de travail lorsque vous utilisez le Focus personnel.

API de filtre de mise au point

Avec la nouvelle API de filtre Focus, les développeurs peuvent utiliser le signal que vous utilisez pour activer Focus pour masquer le contenu gênant.

Horaires de concentration

Demandez à Focus de s'allumer automatiquement à une heure ou à un endroit défini ou lors de l'utilisation d'une certaine application.

Installation plus facile

Commencez avec Focus avec une expérience de configuration personnalisée pour chaque option.

Liste d'autorisation et de silence

Lorsque vous configurez un Focus, sélectionnez les applications et les personnes à partir de laquelle vous souhaitez recevoir des notifications en les autorisant ou en les faisant taire.

Photothèque partagée iCloud

Partagez une photothèque avec votre famille

Partagez une photothèque iCloud séparée avec jusqu'à cinq autres personnes.

Règles de configuration intelligentes

Partagez toutes vos photos passées, ou utilisez des outils de configuration pour fournir des photos spécifiques en fonction de la date de début ou des personnes.

Suggestions de partage intelligent

Contribuez des photos manuellement ou utilisez des fonctionnalités intelligentes pour rendre le partage transparent, comme un commutateur dans l'appareil photo, le partage automatique à l'aide de la proximité Bluetooth et le partage de suggestions dans Pour vous.

Collaborer sur la collection

Tout le monde a des autorisations égales pour ajouter, modifier, mettre en favori, sous-titrer et supprimer.

Revivez des souvenirs plus complets

Profitez des photos partagées dans Souvenirs, Photos en vedette et le widget Photos.

Messages

Modifier un message

Vous pouvez modifier un message jusqu'à 15 minutes après l'avoir envoyé.

Annuler envoyer

Désenvoyez un message jusqu'à 15 minutes après l'avoir envoyé.

Marquer comme non lu

Marquez les messages comme non lus lorsque vous n'avez pas le temps de répondre mais que vous voulez être sûr de répondre à l'expéditeur plus tard.

Récupérer des messages récemment supprimés

Vous pouvez récupérer les messages récemment supprimés jusqu'à 30 jours après les avoir supprimés.

SharePlay via Messages

Partagez des activités synchronisées telles que des films, de la musique, des séances d'entraînement, des jeux et plus encore avec vos amis tout en discutant dans Messages.

API partagée avec vous

Les développeurs peuvent créer une section Partagé avec vous dans leur application, de sorte que lorsque quelqu'un vous envoie une vidéo ou un article que vous n'avez pas le temps de consulter pour le moment, il sera facile de trouver la prochaine fois que vous ouvrirez l'application.

Invitations à la collaboration

Envoyez une invitation à collaborer sur un projet dans Messages, et toutes les personnes sur le fil de discussion seront automatiquement ajoutées au document, à la feuille de calcul ou au projet. Compatible avec les fichiers, Keynote, les chiffres, les pages, les notes, les rappels et Safari, ainsi qu'avec les applications tierces.

Mises à jour de la collaboration

Lorsque quelqu'un effectue une modification, vous verrez les mises à jour d'activité en haut du fil de discussion Messages. Touchez les mises à jour pour revenir au projet partagé.

API de collaboration de messages

Les développeurs peuvent intégrer les expériences de collaboration de leur application à Messages et FaceTime, ce qui facilite le lancement et la gestion de la collaboration à partir des endroits où vous communiquez avec vos collaborateurs.

Mail

Corrections de recherche intelligentes

La recherche intelligente améliore vos résultats en corrigeant les fautes de frappe et en utilisant des synonymes pour vos termes de recherche.

Suggestions de recherche intelligente

Consultez une vue plus riche du contenu partagé et plus encore à partir du moment où vous commencez à rechercher des messages électroniques.

Destinataires et pièces jointes manquants

Recevez une notification si vous oubliez d'inclure une partie importante de votre message, comme une pièce jointe ou un destinataire.

Annuler envoyer

Annulez un courriel que vous venez d'envoyer avant qu'il n'atteigne la boîte de réception du destinataire.

Envoi programmé

Planifiez l'envoi d'un e-mail au moment parfait.

Suivi

Déplacez les messages électroniques envoyés en haut de votre boîte de réception afin de pouvoir envoyer rapidement un suivi.

Rappelle-moi

N'oubliez jamais un e-mail que vous avez ouvert mais auquel vous n'êtes pas revenu. Sélectionnez une date et une heure pour que les messages refont surface dans votre boîte de réception.

Lien riche

Ajoutez des liens riches qui donnent à vos messages électroniques plus de contexte et de détails en un coup d'œil.

Safari

Groupes d'onglets partagés

Partagez un ensemble d'onglets avec vos amis. Tout le monde peut ajouter ses propres onglets et voir la mise à jour du groupe d'onglets instantanément pendant que vous travaillez ensemble.

Onglet Pages de démarrage du groupe

Les groupes d'onglets ont des pages de démarrage dédiées que vous pouvez personnaliser avec une image d'arrière-plan et des favoris.

Onglets épinglés dans les groupes d'onglets

Personnalisez vos groupes d'onglets avec des onglets épinglés pour chaque groupe.

Nouvelles API d'extension web

Permet aux développeurs de créer plus de types d'extensions web Safari.

Notifications push sur le Web

Ajoute la prise en charge des notifications opt-in sur iOS. À venir en 2023.

Synchronisation des extensions

Consultez les extensions disponibles à partir de vos autres appareils répertoriés dans les préférences Safari. Une fois installée, une extension se synchronisera de sorte que vous n'aurez à l'activer qu'une seule fois.

Synchronisation des paramètres du site web

Les paramètres que vous avez définis pour des sites Web spécifiques, tels que le zoom de page et la vue automatique du lecteur, seront synchronisés entre les appareils.

Nouvelles langues

Ajout de la prise en charge du turc, du thaï, du vietnamien, du polonais, de l'indonésien et du néerlandais dans la traduction de la page web Safari.

Traduction d'images de pages Web

Ajout de la prise en charge de la traduction de texte en images à l'aide de Live Text.

Prise en charge supplémentaire des technologies web

Donne aux développeurs plus de pouvoir et de contrôle sur le style et la mise en page des pages Web pour permettre un contenu plus engageant.

Modification forte du mot de passe

Modifiez les mots de passe forts suggérés par Safari pour les adapter aux exigences spécifiques au site.

Mots de passe Wi-Fi dans Réglages

Trouvez et gérez vos mots de passe Wi-Fi dans Réglages. Référencez et partagez des mots de passe ou supprimez les anciens.

KeyPass

Clés de passe

Les clés de passe remplacent les mots de passe par une méthode de connexion plus facile et plus sûre.

À l'abri du phishing

Les clés de passe ne quittent jamais votre appareil et sont spécifiques au site pour lequel vous les avez créées, ce qui rend presque impossible leur hameçonnage.

À l'abri des fuites sur le site web

Votre clé privée n'est jamais conservée sur un serveur Web, vous n'avez donc pas à vous soucier des fuites de site Web qui compromettent vos comptes.

Se connecter sur d'autres appareils

Connectez-vous à des sites Web ou à des applications sur d'autres appareils, y compris des appareils non Apple, avec votre clé d'accès enregistrée en scannant le code QR avec votre iPhone ou iPad et en utilisant Face ID ou Touch ID pour vous authentifier.

Synchronisation entre les appareils

Les clés d'accès sont cryptées de bout en bout et synchronisées sur vos appareils Apple via le trousseau iCloud.

Texte en direct

Texte en direct dans les vidéos

Le texte est complètement interactif dans les images vidéo en pause, de sorte que vous pouvez utiliser des fonctions telles que le copier-coller, la recherche et la traduction. Live Text fonctionne dans Photos, Quick Look, Safari et plus encore.

Actions rapides

Les données détectées dans les photos et les vidéos peuvent être actionnées en un seul toucher. Suivez les vols ou les expéditions, traduisez des langues étrangères, convertissez des devises, et plus encore.

Nouvelles langues pour Live Text

Live Text ajoute la reconnaissance du texte japonais, coréen et ukrainien.

Siri

Configuration facile des raccourcis

Vous pouvez maintenant exécuter des raccourcis avec Siri dès que vous téléchargez une application, aucune configuration requise.

Envoyer automatiquement des messages

Ignorez l'étape de confirmation lors de l'envoi de messages. Vous pouvez activer cette fonctionnalité dans Réglages.

Emoji dans les textes

Insérer des emoji lors de l'envoi de messages avec Siri.

Hé Siri, que puis-je faire ici ?

Découvrez les fonctionnalités de Siri dans iOS et les applications en demandant « Dis Siri, que puis-je faire ici ? » Vous pouvez également vous renseigner sur une application spécifique en disant, par exemple, « Dis Siri, que puis-je faire avec iSoft ? »

Raccrocher l'appel

Vous pouvez maintenant raccrocher un appel entièrement mains libres. Dites simplement « Dis Siri, raccrochez » pendant un appel (ceux qui sont à l'appel vous entendront). Cette demande est prise en charge par téléphone et FaceTime. Vous pouvez activer cette fonctionnalité dans Paramètres.

Support hors ligne étendu

Siri traite plus de types de demandes hors ligne sans connexion Internet, y compris le contrôle à domicile (HomeKit), l'interphone et la messagerie vocale.

Dictée

Toute nouvelle expérience de dictée

Lorsque vous dictez sur l'appareil, vous pouvez vous déplacer de manière fluide entre la voix et le toucher. Tapez avec le clavier, appuyez sur le champ de texte, déplacez le curseur et insérez des suggestions QuickType, le tout sans avoir besoin d'arrêter Dictation.

Ponctuation automatique

Dictée insère des virgules, des points et des points d'interrogation pour vous comme vous le dictez.

Prise en charge des emoji

Insérez des emoji à l'aide de votre voix pendant que vous dictez sur l'appareil.

Dictée dans le champ de texte Messages

Dans Messages, l'icône Dictée est maintenant disponible dans le champ de saisie de texte.

Popover de dictée

Arrêtez facilement Dictée en appuyant sur la nouvelle fenêtre contextuelle du curseur.

Plans

Routage à arrêts multiples

Ajoutez plusieurs arrêts le long de votre itinéraire dans Cartes. Planifiez un itinéraire avec plusieurs arrêts sur votre Mac et il se synchronise avec votre iPhone.

Cartes de transport dans les cartes

Ajoutez des cartes de transport à Wallet, voyez des soldes bas et réapprovisionnez votre carte, le tout sans quitter Maps.

Tarifs de transit

Voyez combien coûtera votre voyage avec les tarifs de transport en commun.

Apple Pay et Wallet

Apple Payez plus tard

Lorsque vous passez à la caisse avec Apple Pay, vous pouvez maintenant diviser votre achat Apple Pay en quatre paiements égaux sur six semaines. Suivez ce que vous devez et quand vous le devez dans Wallet.

Partage de clés

Partagez vos clés en toute sécurité dans Wallet en utilisant vos applications de messagerie préférées, telles que Messages, Mail et WhatsApp. Gérez facilement les autorisations clés et les destinataires directement depuis Wallet.

Cartes d'identité prises en charge dans les applications

Partagez vos informations d'identification dans des applications qui nécessitent une vérification de l'identité et de l'âge. Les applications ne demanderont que les informations nécessaires pour finaliser la transaction. Vous pourrez examiner cette demande et vos données ne seront partagées qu'après autorisation avec Face ID ou Touch ID.

Maison

Toute nouvelle application pour la maison

L'application Maison a un tout nouveau design qui facilite la navigation, l'organisation, la visualisation et le contrôle de tous vos accessoires. Les améliorations apportées à l'architecture sous-jacente améliorent les performances de votre maison intelligente et la rendent plus efficace et plus fiable.

Vue sur toute la maison

Voyez toute votre maison en un coup d'œil dans l'onglet Maison redessiné. Les pièces et les accessoires préférés sont intégrés dans l'onglet principal de l'application, ce qui vous permet d'accéder plus facilement aux accessoires que vous utilisez le plus.

Catégories

Les catégories Lumières, Climat, Sécurité, Haut-parleurs et téléviseurs, et Eau vous permettent d'accéder rapidement à tous les accessoires pertinents organisés par pièce, ainsi qu'à des informations plus détaillées sur l'état.

Nouvelle vue de la caméra

Jusqu'à quatre vues de caméra sont affichées à l'avant et au centre dans l'onglet Accueil, et avec un simple défilement, vous pouvez voir toutes les vues de caméra supplémentaires dans votre maison.

Conception des cellules

Les cellules d'accessoires ont été redessinées afin que les différents accessoires soient plus visuellement reconnaissables par leur forme et leur couleur. Les accessoires peuvent être contrôlés directement à partir de leurs carreaux en appuyant sur l'icône de la tuile, ou vous pouvez toucher le nom de l'accessoire pour des contrôles plus détaillés.

Architecture mise à jour

Les améliorations apportées à l'architecture sous-jacente permettent des performances plus rapides et plus fiables, en particulier pour les maisons avec de nombreux accessoires intelligents. Communiquer et contrôler plus efficacement les accessoires connectés à partir de plusieurs appareils en même temps à l'aide de l'app Maison.

Widgets sur l'écran de verrouillage

De nouveaux widgets sur l'écran de verrouillage de l'iPhone vous permettent de voir l'état de votre maison et d'accéder rapidement à vos accessoires préférés directement à partir de l'écran de verrouillage.

À venir plus tard cette année Soutien à Matter

Matter est une nouvelle norme de connectivité de la maison intelligente qui permettra aux accessoires compatibles de fonctionner ensemble de manière transparente, sur toutes les plates-formes. Matter vous permettra de choisir parmi des accessoires de maison intelligente encore plus compatibles et de les contrôler avec l'app Maison et Siri sur les appareils Apple.

Santé

Suivez vos médicaments

Créez une liste de médicaments pour garder une trace des médicaments, vitamines et suppléments que vous prenez. Et ajoutez des visuels personnalisés pour les rendre faciles à retenir.

Ajouter des médicaments à l'aide de l'appareil photo de votre iPhone

Vous pouvez rapidement ajouter vos médicaments en utilisant l'appareil photo de votre iPhone. Il vous suffit de placer l'étiquette du médicament dans le cadre et vous verrez les résultats pour le nom, la force et la forme du médicament.

Rappels pour les médicaments

Créez des horaires et des rappels personnalisés pour chaque médicament, que vous preniez des médicaments plusieurs fois par jour, une fois par semaine ou selon les besoins.

Enregistrement des médicaments

Enregistrez lorsque vous avez pris vos médicaments à partir d'un rappel ou enregistrez les médicaments directement dans l'application Santé. Des tableaux interactifs vous aident à comprendre quand vous avez pris vos médicaments et vous donnent un aperçu de votre observance des médicaments.

En savoir plus sur vos médicaments

Le contenu éducatif sur les médicaments que vous prenez vous donne plus de contexte, y compris la façon de prononcer le nom, à quoi sert le médicament, comment il fonctionne et les effets secondaires potentiels.

Interactions médicamenteuses

La prise de certains médicaments ensemble peut les rendre moins efficaces ou provoquer des effets secondaires. Pour vous aider, lorsque vous ajoutez un nouveau médicament, vous recevrez une alerte s'il y a une interaction critique. Vous pouvez consulter les interactions critiques, sérieuses et modérées dans l'application Santé.

Invitations au partage de la santé

Invitez vos proches à partager leurs données de santé en toute sécurité avec vous. Une fois qu'ils ont reçu votre invitation, ils peuvent choisir les données à partager.

Forme physique

Application de fitness pour tous les utilisateurs d'iPhone

Suivez et atteignez vos objectifs de remise en forme même si vous n'avez pas d'Apple Watch. À l'aide de capteurs de mouvement pour iPhone, vos pas, votre distance et vos entraînements tiers vous donneront une estimation de vos calories pour contribuer à votre objectif de déplacement quotidien.

Partage familial

Amélioration de la configuration du compte enfant

Créer un compte pour un enfant ayant les bons contrôles parentaux, dès le début, y compris des suggestions faciles à utiliser et adaptées à l'âge pour les restrictions des médias.

Configuration de l'appareil pour les enfants

Utilisez Démarrage rapide pour configurer facilement un nouvel appareil iOS ou iPadOS pour votre enfant avec tous les contrôles parentaux appropriés déjà en place.

Demandes de temps d'écran dans Messages

Les demandes de temps d'écran de vos enfants apparaissent maintenant dans Messages, il est donc facile d'approuver ou de refuser une demande.

Liste de contrôle de la famille

Family Checklist vous donne des conseils et des suggestions utiles comme mettre à jour les paramètres d'un enfant à mesure qu'il vieillit, activer le partage de localisation ou simplement vous rappeler que vous pouvez partager votre abonnement iCloud+ avec tout le monde.

CarPlay 2023

Nouvelle génération de CarPlay

La prochaine génération de CarPlay couvre tous les écrans d'un conducteur pour une expérience cohérente. Une communication approfondie avec les systèmes du véhicule permet de conduire des informations sur les affichages du combiné d'instruments et de contrôler la radio et le CVC. Cette nouvelle version de CarPlay est spécifique à chaque véhicule, accommodant des formes et des mises en page d'écran uniques. De nouveaux niveaux de personnalisation permettent aux conducteurs de choisir la conception de leur grappe de jauges, y compris des options spécifiques à la marque.

Alimenter et conduire des applications de tâches

Des applications de tâches de ravitaillement et de conduite sont disponibles dans CarPlay. Vos applications préférées qui vous aident à remplir votre réservoir et vous fournissent des informations routières, une assistance au péage, une aide au remorquage, et plus encore peuvent trouver une maison dans CarPlay.

Messages d'envoi automatique de Siri

Siri peut être configuré pour envoyer automatiquement un message après qu'il vous a été relu.

Confidentialité

Contrôle de sécurité

Cette nouvelle section dans Paramètres aide les personnes dans des situations de violence domestique ou de partenaire intime à réinitialiser rapidement l'accès qu'elles ont accordé aux autres. Il vous aide également à gérer les personnes et les applications auxquelles vous avez donné accès.

Autorisation du presse-papier

Les applications ont besoin de votre autorisation avant d'accéder au pasteboard pour coller du contenu à partir d'une autre application.

Améliorations du streaming multimédia

Diffusez des vidéos directement à partir d'appareils qui prennent en charge les protocoles de streaming non AirPlay sans avoir à fournir d'autorisation d'accès Bluetooth ou au réseau local.

Verrouiller les albums cachés et supprimés récemment dans Photos

Les albums cachés et supprimés récemment sont verrouillés par défaut et peuvent être déverrouillés à l'aide de la méthode d'authentification de votre iPhone : Face ID, Touch ID ou votre code d'accès.

Sécurité

Réponse rapide en matière de sécurité

Obtenez des améliorations importantes de la sécurité de vos appareils encore plus rapidement. Ces améliorations peuvent être appliquées automatiquement entre les mises à jour logicielles standard.

Identification faciale du paysage

Face ID fonctionne en paysage sur les modèles d'iPhone pris en charge.

Accessibilité

Rétroviseur de l'Apple Watch

Contrôlez entièrement l'Apple Watch à partir de l'iPhone et utilisez le contrôle de sélection, le contrôle vocal ou toute autre fonctionnalité d'assistance sur l'iPhone pour tirer le meilleur parti de votre Apple Watch.

Mode de détection dans la loupe

Obtenez des descriptions riches de votre environnement avec un nouveau mode Loupe qui contient la détection de portes, la détection des personnes et les descriptions d'images.

Détection de portes dans la loupe

Localisez une porte, lisez des panneaux ou des étiquettes autour d'elle et obtenez des instructions sur la façon d'ouvrir la porte.

Contrôleur entre ami

Combinez les entrées de plusieurs manettes de jeu en une seule afin que votre fournisseur de soins ou ami puisse vous aider à passer au niveau supérieur de votre jeu.

Raccrocher un appel téléphonique avec Siri

Utilisez Siri pour mettre fin à un appel téléphonique lorsque vous êtes prêt à raccrocher.

Raccrochez un appel téléphonique avec le contrôle vocal

Utilisez le contrôle vocal pour mettre fin à un appel téléphonique lorsque vous êtes prêt à raccrocher.

Sous-titres bêta en direct

Les transcriptions sont générées automatiquement en temps réel pour les utilisateurs sourds ou malentendants afin qu'ils puissent suivre plus facilement les conversations, l'audio et la vidéo.

Sous-titres bêta en direct dans FaceTime

Voir le dialogue transcrit automatiquement intégré à vos appels vidéo FaceTime. Avec l'attribution des locuteurs, il est facile de suivre avec les conversations de groupe.

Nouvelles options d'accessibilité dans Livres

Nouveaux thèmes et options de personnalisation tels que le texte en gras, l'ajustement de l'espacement entre les lignes, les caractères et les mots, et plus encore.

Nouvelles langues et voix pour la voix off et le contenu parlé

Le contenu vocal et parlé sont maintenant disponibles dans plus de 20 langues et lieux supplémentaires, y compris le bengali (Inde), le bulgare, le catalan, l'ukrainien et le vietnamien. Vous pouvez également choisir parmi des dizaines de nouvelles voix optimisées pour les fonctions d'assistance.

Siri annonce des notifications pour les appareils auditifs

Utilisez Siri pour annoncer les notifications de votre iPhone sur vos appareils auditifs Made for iPhone.

Temps de pause de Siri

Ajustez combien de temps Siri attend que vous ayez fini de parler avant de répondre à votre demande.

Prise en charge de Siri pour la commutation de la réponse automatique pour les appels activés et désactivés

Demandez à Siri d'activer ou de désactiver la réponse automatique pour le téléphone et les appels FaceTime.

Détection des points de départ avec VoiceOver dans Maps

Les utilisateurs de VoiceOver reçoivent désormais un son automatique et une rétroaction haptique qui identifient le point de départ des directions de marche dans Cartes.

Mode d'orthographe du contrôle vocal

Dictez des noms, des adresses ou d'autres orthographes personnalisées lettre par lettre en utilisant le mode d'orthographe du contrôle vocal.

Activités dans Magnifier

Enregistrez vos commandes de loupe préférées, y compris l'appareil photo, la luminosité, le contraste, les filtres, et plus encore, pour des tâches et des situations récurrentes.

Ajouter des audiogrammes à Santé

Importez vos audiogrammes dans l'app Santé de votre iPhone.

Options de personnalisation supplémentaires pour la reconnaissance sonore

Entraînez l'iPhone à écouter des sons spécifiques à votre environnement, tels que le bip sonore d'un appareil électrique dans votre cuisine, l'anneau précis de la sonnette de votre maison, et plus encore.

Clips d'application

Augmentation de la limite de taille

Trouvez et téléchargez des clips d'application plus immersifs avec une limite de taille 50 % plus grande.

Soutien aux activités en direct

Utilisez les activités en direct avec vos clips d'application.

Suggestions de localisation précises dans le widget Spotlight et Suggestions Siri

Voir les clips d'application suggérés à proximité avec une précision de localisation accrue dans Spotlight et le widget Suggestions de Siri.

Livres

Mini-lecteur de livre audio

Le lecteur de livre audio a été redessiné avec des commandes de lecteur remaniées et un mini-lecteur qui permet de continuer à écouter pendant que vous naviguez dans le magasin. Continuez à écouter n'importe quel livre audio que vous prévisualisez en achetant le livre directement dans le lecteur.

Expérience de lecture personnalisable

Le nouveau lecteur introduit des options qui vous permettent de personnaliser l'expérience de lecture en fonction de vos besoins. Choisissez des thèmes de lecture pour différents environnements et humeurs ou modifiez la police, l'espacement, la taille du texte et d'autres paramètres.

Appareil photo

Flou de premier plan dans les photos de portrait

Le mode Portrait vous permet de flouter des objets au premier plan d'une photo pour un effet de profondeur de champ plus réaliste.

Amélioration de la qualité lors de l'enregistrement en mode cinématique

Lors de l'enregistrement de vidéos en mode cinématique sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro, l'effet de profondeur de champ est plus précis pour les angles de profil et autour des bords des cheveux et des lunettes.

Dictionnaire

Nouveaux dictionnaires

Sept nouveaux dictionnaires bilingues sont disponibles : Bangla-anglais, tchèque-anglais, finnois-anglais, hongrois-anglais, kannada-anglais, malayalam-anglais et turc-anglais.

FaceTime

Transfert dans FaceTime

Déplacez les appels FaceTime de manière transparente de votre iPhone vers votre Mac ou iPad, et vice versa. Lorsque vous passez un appel, votre casque Bluetooth connecté passe simultanément au nouvel appareil.

Découverte de l'application SharePlay

Découvrez lesquelles de vos applications installées prennent en charge SharePlay et ouvrez-les à partir des commandes FaceTime, ou parcourez les nouvelles expériences que vous pouvez partager avec vos amis de l'App Store.

Collaboration

Appuyez sur le bouton Partager pendant un appel FaceTime actif pour commencer à collaborer avec d'autres personnes lors de l'appel dans Fichiers, Keynote, Numbers, Pages, Notes, Rappels, Safari et les applications tierces prises en charge.

Sous-titres bêta en direct dans FaceTime

Voir le dialogue transcrit automatiquement intégré à vos appels vidéo FaceTime. Avec l'attribution des locuteurs, il est facile de suivre avec les conversations de groupe.

Freeform

Toile flexible

Le canevas de Freeform est parfait pour créer de nouveaux projets, agréger des actifs importants ou simplement faire un remue-méninges sur un tableau limité uniquement par votre imagination.

Entièrement collaboratif

Avec la collaboration en temps réel, vous pouvez voir les contributions des autres au fur et à mesure qu'ils ajoutent du contenu et apportent des modifications, comme si vous étiez ensemble, debout devant un vrai tableau blanc.

Communication riche

Freeform tire parti de l'API de collaboration Messages afin que vous puissiez voir les mises à jour de vos collaborateurs directement dans votre conversation dans Messages. Et vous pouvez passer un appel FaceTime avec eux d'un simple toucher Freeform.

Dessinez n'importe où

Freeform est conçu pour offrir une excellente expérience de tableau blanc, même en déplacement. Écrivez ou dessinez n'importe où sur le canevas, puis sélectionnez et déplacez votre texte ou vos dessins selon vos besoins.

Support multimédia riche

Intégrez des images, des vidéos, des audio, des PDF, des documents et des liens web. Vous pouvez ajouter pratiquement n'importe quel type de fichier au canevas et le prévisualiser en ligne, sans quitter votre forum.

Game Center

Activité

Consultez l'activité de jeu et les réalisations de vos amis en un seul endroit sur le tableau de bord et le profil Redessinés Game Center.

Prise en charge de SharePlay

Les jeux qui utilisent le support multijoueur de Game Center ont une intégration SharePlay. Vous pouvez commencer à jouer automatiquement avec des amis lors d'un appel FaceTime.

Intégration des contacts

Contacts affiche les profils Game Center de vos amis. Touchez pour voir ce qu'ils jouent et accomplissent dans les jeux.

iCloud+

Masquer mon e-mail dans les applications

Hide My Email est intégré directement dans les suggestions de clavier QuickType, afin que vous puissiez garder votre adresse e-mail personnelle privée dans des applications tierces.

Domaine de messagerie personnalisé

Partagez votre domaine personnalisé avec des personnes extérieures à votre groupe de partage familial, achetez un nouveau domaine ou activez les alias fourre-tout directement à partir des paramètres de messagerie iCloud.

Langue inclusive

Choisissez votre adresse

Choisissez votre adresse pour le français, l'italien et le portugais pour que votre appareil se sente plus personnel. Dans les paramètres Langue et Région, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être abordé dans tout le système : féminin, masculin ou neutre.

Clavier

Nouvelle mise en page Shuangpin

Une mise en page supplémentaire appelée Changyong est maintenant disponible pour les utilisateurs de Shuangpin.

QuickPath pour chinois traditionnel

QuickPath est maintenant pris en charge pour taper le chinois traditionnel à l'aide de Pinyin.

Entrée cantonaise

Les utilisateurs peuvent désormais saisir des mots et des phrases cantonais en utilisant Jyupting et d'autres méthodes phonétiques.

Soutien du dialecte sichuanais

Tapez plus facilement des mots et des phrases en sichuanais lorsque vous utilisez le clavier chinois simplifié Pinyin.

Nouvelles langues pour la correction automatique

La correction automatique prend en charge trois nouvelles langues : l'anglais (Nouvelle-Zélande), l'anglais (Afrique du Sud) et le kazakh.

Nouvelles langues pour la recherche d'emoji

Recherchez des emoji dans 19 nouvelles langues, dont l'albanais, l'arménien, l'azéri, le bannais, le birman, l'estonien, le philippin, le géorgien, l'islandais, le khmer, le laotien, le letton, le lituanien, le marathi, le mongol, le pendjabi, le tamoul, l'ourdou et l'ouzbek (latin).

Nouvelles langues pour les dispositions de clavier

Les dispositions du clavier sont maintenant disponibles pour Apache, Dzongkha, Samoan et Yiddish.

Retours haptiques du clavier

Activez les haptiques du clavier pour ressentir la confirmation lorsque vous tapez.

Memoji

Plus de poses d'autocollants

Les autocollants Memoji comprennent six nouvelles poses expressives.

Autocollants de contact

Tous les autocollants Memoji peuvent être utilisés comme images de contact, et il y a trois nouvelles poses d'autocollants de contact parmi lesquelles choisir.

Plus de coiffures

Choisissez parmi 17 coiffures nouvelles et mises à jour, y compris de nouveaux styles bouclés, des mises à jour des styles de boucles serrées, des tresses de boîte et des tresses de boxer.

Plus de couvre-chefs

Portez votre Memoji avec un bonnet.

Plus de nez

Choisissez parmi d'autres options de nez lorsque vous personnalisez votre Memoji.

Couleurs à lèvres plus neutres

Personnalisez votre Memoji avec plus d'options pour une couleur de lèvres neutre.

Apple Music

Gardez une trace avec vos favoris

Gardez une trace des artistes qui vous tiennent le plus à cœur grâce à de nouvelles notifications musicales et à des recommandations améliorées.

Apple News

Mes sports

Suivez vos équipes, ligues et athlètes préférés dans Apple News. Personnalisez votre flux My Sports pour voir les dernières histoires, regarder les faits saillants et obtenir les scores, les horaires et les classements des équipes et des ligues que vous aimez.

Pages d'accueil

Obtenez une couverture plus approfondie de votre ville locale et des meilleurs journaux avec des pages d'accueil.

Plus de nouvelles locales

Les nouvelles locales sont disponibles dans plus de marchés, et vous pouvez trouver des histoires locales dans Top Stories et le widget Aujourd'hui.

Favoris

Accédez rapidement aux chaînes et aux sujets qui vous tiennent le plus à cœur grâce à un groupe de favoris personnalisable dans le flux Aujourd'hui.

Notes

Note rapide sur iPhone

Créez des notes rapides dans n'importe quelle application de votre iPhone à partir du menu de partage.

Dossiers intelligents améliorés

Organisez automatiquement les notes dans un dossier intelligent en fonction de nouveaux filtres puissants. Créez des règles pour la date de création, la date de modification, le partage, les mentions, les listes de contrôle, les pièces jointes, les dossiers, les notes rapides, les notes épinglées et les notes verrouillées.

Notes avec code d'accès

Cryptez les notes verrouillées de bout en bout avec le code d'accès de votre iPhone.

Notes regroupées par date

Les notes sont regroupées par catégories chronologiques comme Aujourd'hui et Hier pour faciliter la consultation dans vos vues de liste et de galerie.

Collaborer avec un lien

Partagez des notes qui permettent à toute personne ayant le lien de s'inscrire.

Filtrer par tout ou partie

Choisissez de filtrer pour tout ou partie des critères dans un dossier intelligent ou dans le navigateur de balises.

Photos

Détection en double

Photos identifie les photos en double dans Albums > Utilitaires afin que vous puissiez nettoyer rapidement votre bibliothèque.

Verrouiller les albums cachés et supprimés récemment

Les albums cachés et supprimés récemment sont verrouillés par défaut et peuvent être déverrouillés à l'aide de la méthode d'authentification de votre iPhone : Face ID, Touch ID ou votre code d'accès.

Copier et coller des modifications

Copiez les modifications que vous avez apportées à une photo et collez-les sur une autre photo - ou sur un lot de photos.

Trier les personnes par ordre alphabétique

Triez votre album People par ordre alphabétique.

Annuler et refaire les modifications

Annulez et refaites plusieurs étapes d'édition dans vos photos.

Touchez pour redémarrer une vidéo dans Souvenirs

Lorsqu'une vidéo est lue dans une mémoire, appuyez pour redémarrer la vidéo et la lire depuis le début pendant que la musique continue à être lue.

Nouveaux types de mémoire

Nouveaux types de mémoire pour This Day in History et les enfants qui jouent.

Désactiver le contenu en vedette

Désactivez les souvenirs et les photos en vedette d'apparaître dans Photos et dans le widget Photos.

Podcasts

Nouvelle bibliothèque dans CarPlay

Obtenez un accès plus rapide à une plus grande partie de votre bibliothèque dans CarPlay. Trouvez plus facilement les épisodes téléchargés et enregistrés et voyez les derniers épisodes des émissions que vous suivez.

Rappels

Listes épinglées

Épinglez vos listes préférées pour y accéder rapidement.

Modèles

Enregistrez une liste en tant que modèle pour la réutiliser pour les routines, les listes de colisage, et plus encore. Créez un lien pour publier et partager un modèle avec d'autres personnes, ou téléchargez des modèles que d'autres ont partagés.

Liste intelligente complétée

Affichez tous vos rappels complétés en un seul endroit, ainsi que des détails tels que l'heure d'achèvement.

Amélioration des listes programmées et actuelles

Le regroupement basé sur l'heure et la date facilite la visualisation et l'ajout de rappels. La liste d'aujourd'hui est regroupée par matin, après-midi et ce soir pour vous aider à diviser votre journée. La liste programmée comprend de nouveaux groupes de semaine et de mois pour aider à l'organisation à plus long terme.

Groupes de listes améliorés

Touchez un groupe pour voir une vue combinée des listes et des rappels qu'il contient.

Notifications dans les listes partagées

Recevez des notifications lorsque des tâches sont ajoutées ou terminées dans vos listes partagées.

Notes plus riches

Créez des puces et soulignez, en gras ou frappez du texte lorsque vous ajoutez des notes à vos rappels.

Filtrer par tout ou partie

Choisissez de filtrer pour un ou tous les critères dans une liste intelligente personnalisée ou dans le navigateur de balises.

Spotlight

Recherche sur l'écran d'accueil

Spotlight est accessible directement à partir du bas de l'écran d'accueil, ce qui facilite l'ouverture d'applications, la recherche de contacts ou l'obtention d'informations à partir du Web.

Suggestions Siri améliorées

Des recherches récentes vous permettent de revoir rapidement un résultat. Les suggestions Siri tiennent maintenant compte de votre contexte, afin que vous puissiez faire des choses plus rapidement comme naviguer jusqu'à votre prochaine réunion ou vérifier l'état de votre prochain vol.

Recherche d'images dans plus d'applications

Spotlight utilise les informations provenant d'images dans Messages, Notes et Fichiers pour permettre la recherche par lieux, personnes, scènes ou même choses dans les images, comme du texte, un chien ou une voiture.

Actions rapides

Utilisez Spotlight pour agir rapidement. Démarrez une minuterie, activez un Focus, trouvez le nom d'une chanson avec Shazam, exécutez n'importe quel raccourci, et plus encore. Recherchez le nom d'une application pour voir les raccourcis disponibles pour l'application, ou créez le vôtre à l'aide de l'application Raccourcis.

Commencer les activités en direct

Commencer des activités en direct comme le suivi d'un jeu de sport à partir d'un résultat Spotlight.

Résultats riches et élargis

Recevez des résultats riches lorsque vous recherchez des entreprises, des ligues et des équipes sportives.

Bourse

Dates de gain

Consultez la date du prochain rapport sur les bénéfices d'une entreprise et ajoutez-le à votre calendrier.

Listes de surveillance multiples

Créez plusieurs listes de surveillance personnalisées pour organiser les tickers que vous suivez. Regroupez les symboles en utilisant tous les critères que vous choisissez, tels que le secteur, le type d'actif, le statut de propriété, et plus encore.

Nouvelles options de widget

Utilisez une nouvelle mise en page à deux colonnes dans les widgets Stocks de taille moyenne et grande pour voir encore plus de symboles.

Système

Nouvelles langues

Les nouvelles langues du système incluent le bulgare et le kazakh.

Conseils

Collections

Vous pouvez maintenant accéder aux collections par thème et par intérêt.

Traduire

Traduire la caméra

Traduisez du texte autour de vous à l'aide de la caméra de l'application Traduire. Mettez la vue en pause pour obtenir des traductions superposées sur du texte dans une photo et effectuez un zoom avant pour y regarder de plus près, ou traduisez du texte en photos à partir de votre photothèque.

Nouvelles langues

L'application Translate et la traduction à l'échelle du système ajoutent la prise en charge du turc, du thaï, du vietnamien, du polonais, de l'indonésien et du néerlandais.

Application TV

Sports : mises à jour en direct sur l'écran de verrouillage

Lorsque vous ne pouvez pas regarder vos matchs sportifs préférés, les activités en direct vous permettent de suivre directement sur votre écran de verrouillage avec des scores et de jouer par jeu.

Aperçu en vedette sur l'onglet Apple TV+

Des aperçus vidéo riches en haut de l'onglet Apple TV+ vous aident à découvrir votre prochain Apple Original préféré.

Prise en charge de HDR10+

La dernière génération de technologie à plage dynamique élevée est désormais prise en charge dans l'application Apple TV.

Recherche visuelle

Détourer le sujet de l'arrière-plan

Détourez le sujet d'une image ou isolez-le en supprimant l'arrière-plan. Cela fonctionne dans Photos, Capture d'écran, Quick Look, Safari et plus encore.

Nouveaux domaines pour Visual Look Up

Visual Look Up ajoute la reconnaissance des oiseaux, des insectes et des statues.

Météo

Notifications de temps violent

Recevez une notification lorsqu'une alerte de temps violent a été émise près de chez vous.

Plus de détails météorologiques

Touchez n'importe quel module de l'application Météo pour révéler un nouvel ensemble plus profond de données telles que la température horaire et les précipitations au cours des 10 prochains jours.

Les nouveautés exclusives à iPadOS 16

Stage Manager

Fenêtres redimensionnables

Avec Stage Manager, redimensionnez vos fenêtres pour en faire la taille parfaite pour votre tâche. Vous pouvez même les déplacer sur scène.

Application Centrée

Concentrez-vous sur l'application avec laquelle vous travaillez sans passer en plein écran. L'application est positionnée bien en vue au centre, à une taille qui la rend facile à utiliser.

Accès rapide aux fenêtres et aux applications

La fenêtre de l'application dans laquelle vous travaillez est affichée bien en vue au centre, et vos autres applications sont disposées sur le côté gauche par ordre d'utilisation récente.

Prise en charge de l'affichage externe

La prise en charge complète de l'écran externe est fournie à l'iPad Pro avec la puce M1, avec des résolutions allant jusqu'à 6K. Maintenant, vous pouvez travailler avec différentes applications sur votre iPad et votre écran externe.

Accéder aux applications sur écran externe

Accédez à vos applications préférées et à celles que vous avez utilisées récemment à partir du Dock, ou utilisez la bibliothèque d'applications pour trouver l'application que vous voulez plus rapidement.

Fenêtres se chevauchant

Créez des fenêtres qui se chevauchent de différentes tailles dans une seule vue, ce qui vous donne le contrôle et la flexibilité nécessaires pour organiser votre espace de travail idéal.

Regrouper les applications

Faites glisser et déposez des fenêtres sur le côté ou ouvrez des applications à partir du Dock pour créer des ensembles d'applications que vous pouvez toujours toucher pour revenir.

Glisser-déposer entre l'iPad et l'écran externe

Faites glisser et déposez des fichiers et des fenêtres de votre iPad Pro vers votre écran externe, et vice versa.

Applications de classe bureau

Barres d'outils personnalisables

Personnalisez les barres d'outils pour afficher les boutons des actions que vous utilisez le plus souvent dans vos applications afin de pouvoir y accéder rapidement.

Boutons de la barre d'outils redessinés

Les icônes révisées rendent les actions telles que la recherche, la traduction et le partage, ainsi que la navigation dans les applications, plus faciles à utiliser.

Recherche

Un champ de recherche apparaît systématiquement au même emplacement et à la même taille dans toutes les applications. Il est couplé à une expérience de recherche instantanée qui affiche les résultats au fur et à mesure que vous tapez.

Nouveaux menus contextuels

Un menu contextuel affiche les actions courantes telles que la fermeture, l'enregistrement et le duplicata, ce qui facilite la modification de documents et de fichiers dans des applications telles que Pages et Numbers.

Menus contextuels à sélection multiple

Lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments, de nouveaux menus contextuels apparaissent qui vous permettent d'appliquer des actions à chacun d'eux en même temps.

Trouver et remplacer

La recherche et le remplacement sont disponibles dans les applications à travers le système, y compris Mail, Messages, Rappels et Swift Playgrounds. Le champ de recherche est placé directement au-dessus du clavier, ce qui facilite la recherche, le déplacement et le remplacement de toutes les instances d'un mot.

Annuler et refaire dans plus d'applications

Une expérience cohérente d'annulation et de rétablissement en ligne est disponible dans Fichiers, Photos et Calendrier.

Copier ou faire glisser des contacts vers Mail

Copiez ou faites glisser les cartes de contact vers un e-mail et partagez facilement les informations de contact.

Vue de disponibilité dans le calendrier

Lorsque vous créez des réunions dans Calendrier, un design visuellement riche et facile à utiliser montre la disponibilité mutuelle des participants invités.

Saisie semi-automatique de la colonne dans Numbers

Voir les suggestions de saisie semi-automatique en ligne lors de la création de tables dans Numbers.

Listes dans Contacts

Triez vos contacts dans différentes listes afin de pouvoir facilement les trouver plus tard, et envoyez des e-mails à toutes les personnes sur la liste à la fois.

Recherchez des doublons et fusionnez des cartes dans Contacts

Contacts recherche les photos en double et les fusionne en cartes de contact unique, ce qui facilite la recherche de toutes les informations sur un contact.

Griffonner

Prise en charge des emojis

Maintenant, vous pouvez dessiner votre emoji préféré à l'aide de l'Apple Pencil, et Scribble le convertira automatiquement en emoji.

Système

DriverKit

DriverKit fournit aux développeurs un moyen moderne et sécurisé de prendre en charge les périphériques matériels audio, USB et PCI connectés à l'iPad.

Échange de mémoire virtuelle

Le stockage iPad peut être utilisé pour étendre la mémoire disponible pour toutes les applications et fournit jusqu'à 16 gigaoctets de mémoire pour les applications les plus exigeantes.

Météo

Application Météo sur iPad

L'application Météo arrive sur iPad, avec un design optimisé pour l'écran plus grand, y compris des animations immersives, des cartes détaillées et des modules de prévision exploitables.