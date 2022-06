iOS 16 : trouvez les photos doublons dans votre pellicule sur l'app Photos

⏰ Il y a 4 heures

Julien Russo

Apple a annoncé hier soir une multitude de nouveautés majeures pour iOS 16, cependant plus le temps passe et plus les développeurs qui testent la mise à jour découvrent des améliorations. Dans l'application Photos, on retrouve une recherche automatique de "Doublons", mais qu'est-ce que c'est ?

Alléger votre stockage en supprimant les photos en double

Quand vous prenez une photo, il peut vous arriver d'appuyer deux fois par inadvertance sur le bouton de capture, si vous ne supprimez pas la seconde photo prise par erreur, celle-ci restera indéfiniment à côté de la première dans votre pellicule.

Le problème qui se présente aujourd'hui, c'est que les photos et vidéos sur les iPhone occupent de plus en plus de place, ce qui s'explique principalement par leur qualité en constante évolution.



Avec iOS 16, Apple va vous permettre de faire un tri dans vos photos, le géant californien a inclus une fonctionnalité qui s'appelle "Doublon", grâce à cette nouveauté qui se situe dans "Autres" (tout en bas de la page d'accueil de l'app Photos), vous allez rapidement pouvoir détecter l'ensemble des photos qui se ressemblent un peu trop.

Dès que vous accéderez à "Doublons", vous trouverez toutes les photos qui sont considérées par l'algorithme d'Apple comme étant identique. À partir de ce moment-là, il ne vous restera plus qu'à appuyer sur l'une des deux photos et de la supprimer.

L'autre nouveauté d'iOS 16, c'est que vous pourrez aussi fusionner les métadonnées afin de combiner les données qui sont pertinentes, on pense par exemple aux mots-clés, à la localisation ou encore aux légendes.



Si vous décidez d'appuyer sur le bouton fusionner, la seconde photo disparaîtra et celle qui aura recueilli toutes les métadonnées sera conservée.

Cette nouveauté d'iOS 16 permettra de libérer du stockage occupé inutilement sur votre iPhone ou du stockage sur iCloud, si vous avez choisi d'enregistrer votre pellicule sur le cloud.