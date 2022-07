iOS 16 active le floutage des photos sensibles dans l'app Messages en France

Flouter les photos sexuellement explicites, tel est le nouveau défi d'Apple pour protéger nos enfants. À partir d'iOS 16, vous pourrez activer cette fonctionnalité sur le partage familial et ainsi protéger vos bambins de photos peu recommandables, envoyées via l'application Messages.

Protégeons nos enfants !

Grâce à la publication hier soir de la bêta 4 d'iOS 16 et de macOS Ventura, on peut enfin découvrir le nouveau système d'Apple qui doit permettre de flouter automatiquement les photos sensibles (caractères sexuels) dans l'application Messages.



Si d'autres pays peuvent déjà l'activer depuis un certain temps comme les USA ou le Canada, c'est donc au tour de la France d'être intégrée au programme. Cette sécurité supplémentaire peut être activée sur les iPhone, iPad et Mac de vos enfants présents dans le partage familial via "Temps d'écran".

Une fois cette fonction en place, Messages va automatiquement flouter les photos jugées douteuses et demandera à l'utilisateur s'il souhaite déverrouiller l'image en question tout en le mettant en garde. Pour info, le floutage est puissant et ne permet même pas de deviner ce qu'il se cache sur le cliché.



Il en va de même pour l'envoi de photos explicites. Si l'enfant est sur le point d'en envoyer une, une notification en gras et en plein écran avec la mention "Cette photo est vraiment sensible, veux-tu vraiment l'envoyer ?" apparaîtra sur l'appareil, l'objectif étant de l'en dissuader.



Bien évidemment, on ne parle pas ici d'une solution miracle mais d'un système supplémentaire pouvant protéger vos enfants. À l'heure des réseaux sociaux, il y a malheureusement de nombreux autres endroits où ils peuvent se faire alpaguer par une personne malveillante. Néanmoins, c'est toujours satisfaisant de voir que certaines entreprises se soucient au moins un peu de la protection de nos enfants sur le web.