Free Mobile active la VoWiFi à l'étranger, le seul opérateur en France à le proposer !

Avec Free Mobile, c'est toujours pile ou face : soit l'opérateur va prendre du temps à adopter une nouvelle technologie par rapport à la concurrence ou va être le premier à la lancer avant tout le monde. Après un lancement tardif de la VoWiFi en France, Free Mobile est aujourd'hui le premier opérateur en France à ouvrir les vannes de la VoWiFi depuis l'étranger !

Free Mobile active le VoWiFi à l'étranger

Bonne nouvelle, si vous êtes abonné Free Mobile, vous pouvez bénéficier dès aujourd'hui de la VoWiFi si vous voyagez à l'étranger. Cette fonctionnalité est fantastique puisqu'elle vous offre l'opportunité de passer des appels téléphoniques via le réseau WiFi sur lequel vous êtes connecté, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité d'appel ainsi que la possibilité de réaliser des appels quand le réseau mobile est indisponible.

Contrairement à des FaceTime audio ou même des appels via WhatsApp, les appels VoWiFi depuis l'étranger seront facturés au même tarif que des appels passés depuis la France métropolitaine. Autrement dit, il faudra bien faire attention à la grille tarifaire en vigueur avant de déclencher un appel via le WiFi quand vous serez à l'étranger. Si les appels classiques ne sont pas illimités, ils ne le seront pas non plus en VoWiFi.



Pour savoir si votre smartphone est compatible avec la VoWiFi de Free Mobile en France ou depuis l'étranger, vous pouvez avoir l'information sur la page dédiée de Free. La majorité des iPhone récents profitent de cette fonctionnalité.