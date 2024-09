Free Mobile active les VoLTE et VoWiFi sur son forfait à 2 €

Free Mobile propose des appels améliorés avec la VoLTE depuis 2021 et le VoWiFi depuis 2022. Mais tous les forfaits n'y avaient pas droit. En effet, le petit abonnement à 2 € était exclu de ses fonctionnalités. L'erreur est désormais réparée, le forfait le moins cher peut désormais profiter d'une qualité d'appel supérieure.

La VoLTE

La VoLTE, acronyme de "Voice over LTE", permet de faire transiter des appels de meilleure qualité en passant par la 4G (le nom de la norme LTE). Avec cette option, la qualité audio des appels est bien meilleure. La différence est à peu près la même qu'entre une musique de la radio FM et une autre sans compression (lossless).

La VoWiFi

La VoWiFi, acronyme de "Voice over Wi-Fi", permet de passer un appel via le réseau Wi-Fi. C'est une solution qui ravira les personnes habitant dans des zones mal couvertes par le réseau cellulaire ou dont les murs de la maison ne laissent rien passer.

Comment activer la VoLTE et la VoWiFi sur iPhone

Pour activer la fonction d'appel sur WiFi, rendez-vous dans :

Réglages > Données cellulaires > Appels Wi-Fi.



Pour activer la VoLTE, rendez-vous dans :

Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données.

Attention, chez Free Mobile il faudra un iPhone 7, contrairement à Orange qui autorise ces options pour l'iPhone 6S.



Voilà donc une bonne nouvelle, d'autant que l'opérateur qui doit toujours nous présenter la Freebox v9 explique que les appels en VoLTE ne consomment pas le forfait data. Sur le forfait à 2 €, la data est limitée à 50 Mo.

