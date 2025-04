Free lance la Freebox Pop S 100% Fibre à 24,99 € sans TV

Free vient de dévoiler sa nouvelle offre Freebox Pop S, commercialisée à 24,99 euros par mois sans augmentation de prix après un an. Cette box internet sans télévision ni décodeur TV répond directement à l'offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom, proposée à 23,99 euros mensuels.

Une offre 100% internet pour un public en évolution

La Freebox Pop S s'adresse à un public grandissant : les personnes qui souhaitent uniquement une connexion internet performante sans payer pour des services qu'elles n'utilisent pas. Avec l'évolution des usages et la popularité des téléviseurs connectés, Free adapte son offre à cette nouvelle demande.

Techniquement, la Freebox Pop S n'est pas la première box sans télévision de l'opérateur, puisqu'elle succède à la Freebox Delta S (39,99 euros/mois) qui n'existe plus. Elle prendra la place de l'offre Freebox Révolution Light sur le site de Free.

Pour se démarquer de Bouygues, Free mise sur deux atouts majeurs :

La technologie Wi-Fi 7 (en bandes 2,4 GHz et 5 GHz)

Un répéteur Wi-Fi 7 inclus sur demande pour les grands logements

Côté performances, la Freebox Pop S offre des débits jusqu'à 5 Gbit/s en téléchargement et 900 Mbit/s en envoi. L'offre est compatible ADSL/VDSL et fonctionne sans engagement.

Avantages pour les abonnés mobiles

Les abonnés Freebox Pop S peuvent profiter de l'offre Free Family avec jusqu'à 4 lignes mobiles à 9,99 euros par mois pendant un an, puis 15,99 euros par mois (au lieu de 19,99 euros). À noter que cette réduction est moins avantageuse que celle proposée avec la Freebox Pop classique, qui permet d'obtenir un forfait Free 5G à 9,99 euros à vie. Néanmoins, l'offre Freebox Pop S avec un forfait mobile reste moins chère que la Freebox Pop historique.



Pour les abonnés actuels, il n'est pas encore possible de migrer son offre mais Free précise que ce sera possible et que des mails d'information seront envoyés dans ce sens — des frais de migration seront évidemment à prévoir. De plus, pour tirer les coûts vers le bas, l'opérateur ne rembourse plus les frais de résiliation des offres concurrentes et l'application Oqee TV n'est pas proposée.

Cette nouvelle offre s'inscrit dans une stratégie plus large de repositionnement de Free sur le marché des box internet, alors que l'opérateur a vu ses recrutements sur le fixe baisser fin 2024. La Freebox Pop S est disponible dès maintenant en exclusivité sur le site de Free.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.