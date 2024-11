B&You Pure Fibre : uniquement la fibre pour 23,99 €/mois

Après son offre familiale B.iG, Bouygues Telecom prend le meilleur des deux mondes pour lancer sa nouvelle offre fibre optique. Pour 24 € par mois, on dispose de la box la plus puissante de l'opérateur, du meilleur Wi-Fi et des meilleurs débits internet. On laisse de côté la box TV et la ligne fixe.

B&You Pure fibre : l'offre attendue par beaucoup

Bouygues Telecom lance enfin un abonnement fibre optique moderne. Sa nouvelle offre B&You Pure Fibre propose de se concentrer uniquement sur la fibre optique avec un débit maximal pour un prix attractif. La subtilité de cette offre, c'est qu'on met de côté la TV et la téléphonie. Ici, pas de box TV ni de numéro de téléphone fixe. Une offre qui devrait attirer les nouvelles générations pour qui la télé et le téléphone fixe sont d'un autre temps.



Pour 23,99 €/mois, on accède à la fibre optique jusqu'à 8 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi (selon éligibilité) en Wi-Fi 6E. À noter qu'il est possible d'obtenir un répéteur Wi-Fi 6 en option pour 4 € supplémentaires par mois.

Un prix défiant toute concurrence puisqu'il faut débourser entre 45 € et 55 € chez les autres opérateurs pour accéder à un tel débit internet. Un prix doublé pour des services que l'on n'utilise pas, le choix est vite fait. Une concurrence qui devrait d'ailleurs s'en inspirer pour continuer à satisfaire les nouvelles générations en s'adaptant aux nouveaux modes de consommation.



Une offre de lancement réservée aux nouveaux abonnés. Lors de la souscription, Bouygues propose également d'ajouter un forfait mobile. Un forfait eSIM 5G avec une enveloppe data de 100 Go pour 9,99 €/mois ou encore 150 Go pour 12,99 €/mois.

