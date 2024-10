B.iG : la nouvelle offre familiale ultime de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom annonce le lancement de sa nouvelle offre familiale le 7 octobre. Sous le nom de B.iG, elle souhaite attirer les familles à coup d'économies via la formule, plus on paye, plus on gagne.

B.iG : plus on est nombreux, plus c'est avantageux

On peut dire que la réponse à Free Family est immédiate ! Bouygues Telecom lance une toute nouvelle marque sous le nom de B.iG. Une offre inédite destinée aux familles qui souhaitent faire des économies en faisant confiance à l'opérateur sur plusieurs forfaits.



La marque affirme qu'une famille avec une Bbox et 4 forfaits mobiles qui passe par l'offre B.iG économise automatiquement 564 € chaque année. Voyons ensemble comment cela fonctionne et surtout comment en profiter au maximum.

Composer son pack B.iG

Premièrement, sélectionner une offre fibre Bbox must ou ultym. Voilà déjà 7 € par mois d'économisés si l'on compare avec le prix classique sans passer par B.iG. À noter que le prix n'augmente pas au bout d'un an. Deuxièmement, on ajoute ses lignes mobiles en prenant un forfait au choix sur les offres allant de 20 Go à 300 Go par mois.

1 forfait = 5 € d'économies par mois

2 forfaits = 8 € d'économies par mois

3 forfaits = 10 € d'économies par mois (idem pour les suivants jusqu'à 10 forfaits maximum)

De plus, la fonctionnalité Giga Boost permet jusqu'à trois fois par an d'ajouter 20 Go de données mobiles instantanément sur n'importe quel forfait du pack B.iG. Cela peut notamment être pratique lors d'un voyage eu Europe.



Qui dit famille dit également contrôle parental. Via l'application Bouygues Telecom, il est possible de bloquer ou débloquer n'importe quel forfait très facilement. Pratique pour éviter le hors-forfait des enfants.



Enfin, sachez qu'il est possible d'utiliser plusieurs RIB dans un même pack. De quoi faciliter la vie aux parents qui payent plusieurs forfaits mobiles aux enfants. Lorsque vous souscrivez à B.iG, tout est regroupé au même endroit dans l'application et surtout sur un même compte. La gestion n'en sera que plus aisée sur le site de Bouygues.



B.iG sera disponible à partir du 7 octobre.



Déclaration de Benoît Torloting, Directeur Général de Bouygues Telecom :

Parce que les familles évoluent, nous sommes fiers d’avoir inventé B.iG pour répondre à leurs besoins notamment sur le pouvoir d’achat.



Bouygues Telecom révolutionne les offres proposées sur le marché avec une générosité inédite : des économies pas seulement la première année, pas seulement sur une nouvelle ligne et jusqu’à 10 lignes. Une nouvelle preuve de l’esprit pionnier de Bouygues Telecom.

