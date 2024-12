Bouygues offre aussi 200 Go en 5G pour seulement 9,99 €

iPhoneSoft ne se contente pas de traiter des nouveaux produits et services Apple, des applications populaires ou des tutoriels pour maitriser vos appareils, c'est aussi une source foisonnante de bons plans tech. Cette fois, c'est Bouygues Telecom qui propose une réponse directe à ses concurrents avec une offre exceptionnelle : 200 Go en 5G pour seulement 9,99 € ! Un record, tout simplement !

200 Go en 5G !

Alors que les promotions sur les forfaits se font de plus en plus rares, les opérateurs français ont récemment relancé les hostilités. D'abord avec de petits forfaits pas chers, et maintenant avec des enveloppes très importantes comme ici.



Pour terminer l'année en apothéose, Bouygues dégaine un forfait 5G de 200 Go à moins de 10 euros !



Pour rappel, Bouygues possède une meilleure couverture et un réseau de qualité supérieure comparé à son concurrent, ainsi qu'à SFR / RED (les seuls à proposer le RCS sur iPhone actuellement). Il se positionne juste derrière Orange / Sosh, qui ne réduisent pas leurs prix de manière aussi agressive.



Pour une période limitée, Bouygues offre un forfait B&YOU avec :

200 Go en 5G

Appels, SMS et MMS illimités en France, depuis l'Europe, DOM, Andorre et la Suisse

30 Go utilisables depuis l'Europe, DOM, Andorre et la Suisse

Avant de finaliser votre achat, notez que la carte SIM coûte 1 €, et Bouygues garantit le maintien du tarif même après un an. Chez les concurrents, la carte SIM est à 10 €, même pour une eSIM. Attention, cette promotion n'est valable que jusqu'au 01/01/2025.



Si vous avez besoin de plus de données, cette offre à 9,99 € pour 200 Go est une excellente opportunité à saisir avant la fin de la promotion.



Voici les différents forfaits sur le site de Bouygues :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.