Promo RED SFR : 80 Go à 6,99 € et 120 Go à 7,99 € seulement !

Alors que Free connait une période très difficile depuis le vol des données bancaires de ses clients, SFR, qui a perdu des clients ces derniers mois, en profite pour contre-attaquer avec deux forfaits tout à fait intéressants. L'opérateur low-cost "RED by SFR" propose 80 Go pour 6,99 euros et 120 Go pour 7,99 euros seulement. Une aubaine pour faire des économies !

80 Go pour 7 €/mois

La rentrée est derrière nous, mais, malgré les promesses, les prix n'ont pas baissé, bien au contraire. Alors que les factures d'électricité, gaz, essence et alimentaires s'envolent, le forfait mobile peut vous coûter moins cher.

Depuis quelques minutes, RED by SFR propose de nouvelles promotions, dont un forfait de 80 Go à seulement 6,99 €. On retrouve également un forfait de 120 Go à 7,99 € pour ceux qui consomment un peu plus de données (vidéo, musique, jeu en ligne). Le forfait 200 Go à 9,99 € est toujours en place.

Ces trois forfaits incluent les appels et SMS/MMS illimités, ainsi qu'une allocation de data valable en Europe et dans les DOM. De plus, ces abonnements sont sans engagement, et il n'y a pas de hausse de prix après un an.

Les petits détails à connaitre sur RED by SFR

Voici les points essentiels à retenir avant de souscrire :

La carte SIM est facturée 10 € lors de la commande.

En cas de dépassement de votre enveloppe de data, RED by SFR propose des recharges de 1 Go pour 2 € (maximum 4 recharges).

Les appels sont limités à 3 heures maximum par session.

Vous pouvez contacter jusqu'à 200 destinataires différents par mois pour les appels, SMS et MMS.

La résiliation de l'offre peut se faire en ligne sur redbysfr.fr ou par portabilité sortante via le RIO, sans courrier à envoyer.

Une option payante "Montre connectée" est disponible pour 5 €/mois, applicable aux Apple Watch et aux Samsung Galaxy Watch compatibles.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez souscrire dès maintenant sur le site de RED by SFR. La promotion est évidemment temporaire.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.