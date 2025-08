Free met fin au réseau communautaire FreeWiFi_Secure

Free tourne définitivement la page d'un service qui aura marqué plus d'une décennie. L'opérateur vient d'annoncer l'arrêt de FreeWiFi_Secure pour le 1er octobre 2025, mettant fin au dernier vestige de son ambitieux réseau Wi-Fi communautaire.

Un concept pionnier qui s'efface

Lancé en 2012, FreeWiFi_Secure incarnait une vision du partage numérique avant-gardiste. Le principe séduisait par sa simplicité : les abonnés Freebox partageaient automatiquement une portion de leur connexion avec les clients Free Mobile. Ces derniers pouvaient ainsi naviguer gratuitement via les millions de hotspots dispersés sur le territoire, sans consommer leur forfait data.

Cette approche communautaire trouvait tout son sens à une époque où les réseaux mobiles peinaient encore. Les possesseurs d'iPod touch y trouvaient leur compte, tout comme les premiers utilisateurs d'iPhone contraints de jongler entre EDGE et 3G balbutiante. Le service s'appuyait sur l'identification automatique via carte SIM, éliminant les fastidieuses saisies de mots de passe. D'ailleurs, cette fonctionnalité était parfois assez pénible car le téléphone se connectait automatiquement aux réseaux FreeWiFi disponibles, ignorant totalement le réseau mobile plus performant.

L'évolution technologique signe l'arrêt de mort

Free justifie cette décision par l'obsolescence naturelle du service. La démocratisation de la 4G puis l'arrivée de la 5G ont transformé l'expérience mobile. Là où FreeWiFi_Secure proposait des débits bridés et une disponibilité aléatoire, les réseaux cellulaires offrent désormais une couverture quasi-universelle avec des performances largement supérieures.

Cette évolution reflète les mutations profondes de nos usages. Quand Apple lançait ses premiers iPhone, chaque mégaoctet comptait. Aujourd'hui, les forfais illimités et les débits élevés rendent ces solutions de dépannage superflues. Free avait d'ailleurs amorcé cette transition en désactivant le service par défaut sur ses dernières box et en l'abandonnant pour les abonnés Freebox dès 2021.