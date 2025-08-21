Orange et Sosh proposent jusqu'à 3 multi-SIM sur iPhone et Apple Watch

Après la Flybox 5G+ Home, Orange introduit deux nouvelles options : la « Multi-SIM Internet + 1 Go » et la « Multi-SIM Internet Extra + 1 Go ». La première, gratuite pour les forfaits 5G Orange de 170, 200, 300 ou 410 Go, ou à 5 €/mois pour les autres forfaits, y compris la filiale Sosh, avec données mobiles, permet de partager l’enveloppe data du forfait principal sur un appareil supplémentaire, comme un iPad. La seconde, exclusive au forfait 410 Go 5G ou à 5 €/mois, s’utilise sur un autre appareil, comme un second iPad ou un routeur mobile. Ces options, sans frais d’activation actuellement, excluent voix, SMS et MMS, mais partagent les données dans les mêmes conditions que le forfait principal.

Compatibilité accrue avec l’Apple Watch

L’option eSIM Watch, à 5 €/mois, reste bien évidemment disponible pour les Apple Watch cellulaires, activable via l’application Watch sur iPhone. Depuis fin 2023, l’itinérance à l’étranger est prise en charge. Toutes les Apple Watch Ultra sont compatibles 4G, tandis que pour la SE, c’est une option à 50 € à l’achat. Sur les Series 10, la 4G est en option pour les boîtiers aluminium, mais incluse pour ceux en titane. L'Apple Watch Series 11 remplacera d'ailleurs très bientôt la Series 10.

Fin de l’option « Multi-SIM Appels et Internet »

En revanche, et logiquement, Orange supprime l’option « Multi-SIM Appels et Internet » (5 €/mois), incompatible avec l’eSIM Watch, la VoLTE, les appels Wi-Fi et l’option carte jumelle.



Cette suppression permet désormais d’associer jusqu’à trois Multi-SIM à un même forfait (contre deux auparavant) : une « Multi-SIM Internet + 1 Go », une « Multi-SIM Internet Extra + 1 Go » et une eSIM Watch. C'est l'offre la plus flexible parmi les opérateurs, mais aussi la plus chère.