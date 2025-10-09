Bon plan : le forfait Voyage 200 Go 5G de Sosh à 15,99€ pour 130 destinations

Sosh, la marque low-cost d'Orange, propose actuellement son forfait Voyage 200 Go en 5G pour seulement 15,99€ par mois sans engagement. Une offre particulièrement intéressante pour les utilisateurs d'iPhone et autres appareils Apple qui voyagent régulièrement, notamment grâce à son généreux volume de données utilisable à l'étranger et sa compatibilité eSIM.

Une enveloppe data généreuse en France et à l'étranger Ce forfait mobile offre 200 Go d'internet en 5G depuis la France métropolitaine, largement suffisant pour streamer vos contenus vidéo, synchroniser iCloud ou télécharger vos playlists Apple Music. Orange est surtout le meilleur réseau de France selon l'ARCEP, donc aucune inquiétude de ce côté. Mais l'atout majeur réside dans son volet international : 40 Go sont utilisables depuis l'Europe, les DOM, la Suisse et l'Andorre, couvrant 57 destinations. Les appels et SMS/MMS restent illimités vers ces zones et la France métropolitaine. La proposition va encore plus loin avec une enveloppe supplémentaire de 40 Go valable dans 73 destinations au-delà de l'Europe, incluant les États-Unis, le Canada, le Maroc le Japon, la Corée du Sud, l'Australie ou encore Singapour. Pour les possesseurs d'iPhone voyageant fréquemment en dehors de l'UE, c'est un avantage considérable qui évite les mauvaises surprises de facturation en itinérance.

Sosh : le forfait international 200 Go à 15,99€ par mois sans limite

Le forfait est proposé avec une carte SIM classique ou en version eSIM, particulièrement pratique pour les iPhone XS et modèles ultérieurs qui supportent cette technologie. Vous pouvez conserver votre numéro actuel gratuitement et bénéficier de la qualité du réseau Orange, reconnu pour sa couverture étendue sur le territoire français. L'offre reste sans engagement, permettant de résilier à tout moment sans frais.



Le forfait Voyage 200 Go en détail :

Appels et SMS/MMS illimités en France, en Europe et dans les DOM

Internet mobile 200Go en 5G depuis la France métropolitaine

Roaming : 40 Go d’internet mobile en Europe, DOM et 73 destinations à l'international

Carte SIM ou eSIM (à 10€)

