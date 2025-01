RED by SFR lance un forfait 10 Go à 4,99 €

Alors que Free est toujours mal à cause du vol des données bancaires de ses clients l'an dernier et d'un réseau pas folichon, SFR, qui a également connu des déboires sous l'égide de son ancien patron, a lancé une grande opération séduction depuis fin 2024. Cette fois, l'opérateur low-cost "RED by SFR" propose maintenant un forfait de 10 Go pour seulement 4,99 euros, une véritable opportunité pour économiser.

10 Go pour 5 €/mois

Après les fêtes de fin d'année, et avec inflation permanente, payer un abonnement moins cher ne se refuse pas.



Depuis peu, RED by SFR lance de nouvelles promotions, avec notamment un forfait de 10 Go à seulement 4,99 € par mois. Pour ceux ayant des besoins un peu plus importants en termes de data (vidéo, musique, jeux en ligne), les forfaits de 20 Go à 6,99 €, 130 Go à 9,99 € ou encore 200 Go à 10,99 € sont également disponibles en 5G.



Ces forfaits incluent tous des appels et SMS/MMS illimités, avec une allocation de data utilisable en Europe et dans les DOM. De plus, ces offres sont sans engagement et sans augmentation de prix après un an.



Si cette offre vous intéresse, vous pouvez souscrire dès à présent sur le site de RED by SFR. Attention, cette promotion est temporaire.

Les petits détails à connaitre sur RED by SFR

Voici ce qu'il faut savoir avant de souscrire :

La carte SIM est facturée 10 € lors de la commande.

Si vous dépassez votre allocation de data, RED by SFR offre des recharges de 1 Go pour 2 €, avec un maximum de 4 recharges.

Les appels sont limités à 3 heures par session.

Vous pouvez contacter jusqu'à 200 destinataires différents par mois pour les appels, SMS et MMS.

La résiliation peut se faire en ligne sur redbysfr.fr ou via une portabilité sortante grâce au code RIO, sans besoin d'envoyer un courrier.

Une option "Montre connectée" est disponible pour 5 €/mois pour les Apple Watch et Samsung Galaxy Watch compatibles.

Découvrez la promotion dès maintenant sur le site de RED by SFR, idéale pour les personnes au budget serré ou aux parents d'ados.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.