Bouygues Telecom : quitter B&You coûtera désormais 5€

Cela ressemble à un poisson d’avril en retard, mais c’est bien réel : Bouygues Telecom ajoute désormais 5 euros de frais de résiliation à ses forfaits mobiles B&You. Jusque-là, changer d’opérateur sur le mobile, grâce à la loi Chatel, était enfantin et quasi-gratuit. Mais touchez pas trop à votre carte SIM : désormais, quitter Bouygues B&You coûtera l’équivalent d’un café bien tassé… ou d’une appli sur l’App Store !

Un virage inédit sur le marché mobile

C’est la première fois qu’un grand opérateur mobile impose ce type de frais fixes sur des forfaits sans engagement, une pratique courante pour la box internet mais totalement inédite sur le mobile. Le plus surprenant ? L’annonce est glissée très discrètement à la fin d’un mail évoquant la météo des vacances et l’usage à l’étranger. Difficile de faire plus furtif !

Tous les clients actuels et futurs sont concernés à partir du 9 juin 2025, sauf ceux qui résilient dans les quatre mois en invoquant ce changement tarifaire. Apple users, prenez note : si vous aimez profiter des promos pour tester la 5G ou jongler entre les eSIM avec votre iPhone, il faudra compter ce petit surcoût dans vos calculs. Les frais de résiliation de 5€ viennent donc s'ajouter aux frais d'envoi des SIM/eSIM de 10€.

Un risque de contagion ?

Si Bouygues ouvre la voie, la crainte est de voir ses concurrents s’inspirer de cette subtilité. Pour l’instant, Orange, SFR et Free restent silencieux, mais tout le secteur mobile pourrait être tenté s’il n’y a pas de tollé. D'un autre côté, Bouygues a besoin de gagner de l'argent depuis son offensive avec les box B&You Pure Fibre et les forfaits mobile sans engagement très compétitifs. En tout cas, il faudra désormais lire les petites lignes… et surveiller les frais cachés !



Notez que si vous êtes concerné par cette augmentation et que vous avez reçu le fameux mail, vous avez jusqu'au 30 août pour résilier sans frais et choisir un autre opérateur mobile.