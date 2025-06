Orange, Free Mobile et Bouygues activent la 5G+ sur iPhone

Quelques minutes après Orange, Free Mobile et Bouygues Telecom ont également lancé la 5G SA (5G+) pour les utilisateurs d’iPhone. Contrairement à Orange, qui a annoncé officiellement le support à partir de l’iPhone 15, les deux autres opérateurs n’ont pas encore communiqué sur ce déploiement, mais nos iPhone proposent déjà l’option.

La 5G+ : une expérience réseau optimisée

La 5G SA (Standalone Access) s’appuie sur une infrastructure 100 % dédiée, sans dépendance à la 4G, contrairement à la 5G NSA utilisée jusque-là, qui repose sur les réseaux 4G existants. Résultat : des débits plus rapides, une latence minimale et une connexion plus fiable. C’est LA VRAIE 5G !

Comment activer la 5G+ ?

Pour profiter de la 5G+, ouvrez Réglages > Général > Informations sur votre iPhone pour appliquer la mise à jour des paramètres opérateur. Ensuite, allez dans Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données, et sélectionnez « 5G auto » ou « 5G activée ». Vérifiez que « 5G SA » et « Voix sur 5G Standalone » sont activés. Si ces options sont grisées, votre forfait peut ne pas être compatible ou nécessiter une activation via l’espace client de votre opérateur.

Les avantages de la 5G SA

Temps de réponse accru : parfaite pour les usages exigeants comme les jeux en ligne ou la réalité virtuelle.

Stabilité optimale : grâce à la VoNR (Voice over New Radio), appels et données passent en 5G, assurant une qualité constante, même en multitâche.

Sécurité renforcée : un chiffrement avancé des données SIM protège vos informations personnelles.



Avec la 5G+, Free, Bouygues et Orange offrent aux utilisateurs d’iPhone un réseau plus puissant et sécurisé, idéal pour les usages modernes. Rappelons que les Android y avaient droit depuis six mois chez Free et un mois chez Orange.