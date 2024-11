iOS 18.2 bêta 2 : le RCS activé chez Free et Bouygues, toujours pas Orange

1 com

La deuxième version bêta d'iOS 18.2, distribuée ce soir aux développeurs, apporte son lot de nouveautés. La plus notable est sans conteste l'activation du RCS, le nouveau standard de messagerie des opérateurs, pour les abonnés Free et Bouygues Telecom. SFR était jusqu'ici le seul à proposer cette fonctionnalité lancée avec iOS 18. Mais Orange semble toujours à la traîne sur ce dossier.

Le RCS débarque (enfin) chez Free et Bouygues

Avec iOS 18, Apple a ouvert la porte au RCS, un protocole destiné à remplacer les bons vieux SMS/MMS. Il permet des échanges plus riches et sécurisés entre iPhone et smartphones Android. Mais le déploiement est laissé à la discrétion de chaque opérateur.

Ça se précise, pour bientôt ✨📱 pic.twitter.com/CDc1qWj37X — Free 1337 (@Free_1337) November 4, 2024

Si SFR avait été réactif dès la sortie d'iOS 18 (une fois n'est pas coutume), Free et Bouygues viennent seulement d'activer le RCS avec la bêta 2 d'iOS 18.2. Après avoir reçu une mise à jour de la configuration opérateur, les abonnés de ces deux réseaux peuvent profiter des accusés de réception, de l'envoi d'images en haute qualité ou encore des conversations de groupe améliorées. À condition bien sûr que leur correspondant ait lui aussi activé le RCS.

Mais un opérateur manque toujours à l'appel : Orange. Malgré les promesses de la firme, aucune trace du RCS dans cette bêta 2 d'iOS 18.2 pour ses clients. Un retard étonnant quand on sait qu'Orange est d'habitude à la pointe sur les nouvelles technologies.

Bloomberg table sur une sortie publique d'iOS 18.2 début décembre. D'ici là, Apple devrait proposer une bêta 3 qui activera peut-être (enfin) le RCS chez Orange. À moins que l'opérateur historique ne passe son tour pour cette mise à jour.

Quoi qu'il en soit, l'arrivée du RCS chez Free et Bouygues est une excellente nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone. Cela va grandement faciliter la communication avec le monde Android, sans les limitations des SMS. Vivement qu'Orange embraie le pas pour que la bascule soit totale.