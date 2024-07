iOS 18 : Orange et Bouygues Telecom préparent l'arrivée du RCS en France

Après de longues années d'attente, d'un combat acharné de la part de Google et Samsung pour faire changer d'avis Apple, le RCS arrive enfin avec iOS 18. Face à la pression constante, Apple n'a pas eu d'autres choix que d'adopter ce moyen de communication qui offre les mêmes possibilités d'interactions qu'iMessage. Si Apple se prépare, les opérateurs doivent aussi préparer l'arrivée du RCS en France sur iOS. Un récent rapport de notre confrère iGeneration montre que les opérateurs jouent la carte de l'anticipation !

Bouygues et Orange préparent l'arrivée du RCS sur iOS

Avec iOS 18, les utilisateurs d'iPhone vont enfin pour communiquer avec les possesseurs de smartphones sous Android via le RCS. Pour rappel, le RCS est un protocole de messagerie avancé qui offre des fonctionnalités telles que les conversations de groupe améliorées, le transfert de fichiers, les accusés de réception et une meilleure qualité des messages instantanés, se positionnant comme une alternative moderne aux SMS classiques.



L'arrivée du RCS n’exige pas une préparation que du côté d'Apple, les opérateurs doivent aussi introduire ce nouveau protocole pour les utilisateurs iOS. En effet, pour que les clients Apple puissent bénéficier pleinement des fonctionnalités offertes par le RCS, les opérateurs télécoms doivent mettre en place les infrastructures et les mises à jour nécessaires dans leurs réseaux. Cela inclut la compatibilité avec les serveurs RCS, la gestion des paramètres de messagerie et l'assurance que les services fonctionnent correctement entre différents appareils et systèmes d'exploitation.

En France, il n'y a pour l'instant que SFR qui prend en charge le standard RCS dans la bêta d'iOS 18, l'opérateur a été particulièrement efficace et rapide pour la prise en charge du RCS depuis les iPhone. Selon le rapport, Orange et Bouygues Telecom suivent les pas de leur concurrent au carré rouge, les deux opérateurs travaillent sérieusement sur l'activation du RCS sur iOS via leur réseau respectif.



Pour le moment, la situation n'est pas urgente, car il reste encore plus d'un mois et demi avant la sortie de la mise à jour iOS 18 sur les iPhone compatibles. Toutefois, les opérateurs semblent avoir compris qu'il faut s'y prendre à l'avance pour que tout soit prêt dès que le RCS sera officiellement disponible sur iOS 18.



À noter quand même que si Apple lance le RCS et qu'un opérateur n'est pas prêt, les utilisateurs de cet opérateur ne pourront pas bénéficier des nouvelles fonctionnalités offertes par le RCS. Ils devront continuer à utiliser les SMS traditionnels pour leurs communications, sans les avantages supplémentaires comme les accusés de réception, les conversations de groupe améliorées... Cela pourrait créer une expérience utilisateur inégale.



Du côté de Free Mobile, la prise en charge du RCS est aussi prévue, cependant, l'opérateur de Xavier Niel reste pour l'instant silencieux quant à la date de déploiement du RCS sur son réseau pour les propriétaires d'iPhone.