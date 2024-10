Free Mobile active les SMS via WiFi et 4G pour tous

Il y a presque un an, Free Mobile annonçait l'ajout des appels via WiFi et 4G à ses abonnés, une évolution qui permet de passer des appels d'une meilleure qualité à la fois quand on accroche mal le réseau ou quand on capte la 4G à la perfection. Aujourd'hui, l'opérateur de Xavier Niel franchit un nouveau cap, celui des SMS via WiFi et 4G !

Les SMS via WiFi et 4G (selon l'iPhone et le smartphone Android que vous avez)

Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile ! L'opérateur vient d'annoncer dès aujourd'hui la possibilité d'envoyer des SMS via WiFi et 4G pour tous les abonnés des forfaits 2€, Série Free et Free 5G. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les SMS vont pouvoir s'envoyer plus rapidement quand vous captez mal à l'intérieur d'un bâtiment (mais que vous êtes en WiFi) ou quand vous captez correctement la 4G.



En soi, cette nouveauté n'est pas vraiment nouvelle dans le paysage des télécoms en France puisque SFR, Bouygues Telecom et Orange proposent l'envoi des SMS par WiFi depuis 2019. Cependant, l'envoi via la 4G n'est pas encore possible.

Voici ce qu'a déclaré Free sur son compte officiel sur X :

Vous pouvez désormais envoyer tous vos SMS par le réseau 4G ou Wi-Fi en France métropolitaine. L’option est activée automatiquement pour l’ensemble des abonnés mobiles Free et disponible selon la compatibilité de votre téléphone (Android et iOS). Une mise à jour de votre téléphone peut parfois être nécessaire. La tarification reste inchangée et l’option n’est actuellement pas disponible à l’étranger (roaming).

Pour le moment, Free n'a pas encore mis à jour sa liste de smartphones compatibles, mais on imagine que tous ceux qui sont compatibles VoWiFi et VoLTE en France seront compatibles avec les SMS via WiFi et 4G. Pour rappel, vous pouvez retrouver la liste des modèles compatibles sur l'assistance de Free. On identifie énormément d'iPhone qui pourraient potentiellement avoir cette nouveauté.



Si vous n'êtes pas encore abonné Free Mobile, l'opérateur propose en ce moment une "Série Free" à un tarif très attractif. Pendant 1 an, vous pouvez profiter de 160 Go en 4G/4G+ avec les appels, SMS et MMS illimités puis le forfait bascule sur le Forfait Free 5G avec 300 Go en 4G et 5G pour seulement 19,99€/mois.



