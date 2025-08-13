Vacances d'été 2025 : les meilleurs forfaits 5G pour voyager à l'étranger

L'été 2025 invite aux voyages, et pour les fans d'Apple, un forfait 5G adapté est clé pour exploiter son iPhone sans interruption. De la synchronisation iCloud en Grèce à la navigation Apple Plans aux USA, ces offres sans engagement, compatibles eSIM et 5G, assurent une connectivité fluide. Aujourd'hui, les offres bon marché ne manquent pas pour disposer du maximum de data à l'étranger.

Orange : l'offre historique

Orange propose une offre premium avec sa Série Spéciale Voyage 180 Go 5G, axée sur une portée plus large qui séduit les globe-trotters équipés d'iPhone. Idéale pour des périples intercontinentaux, elle intègre des bonus comme une remise sur l'IA d'OpenAI, utile pour générer planifier ses voyages, et s'appuie sur un réseau plébiscité pour sa robustesse.

Prix et engagement : 40 €/mois (remise à 22 € pour les 18-26 ans) ; sans engagement.

: 40 €/mois (remise à 22 € pour les 18-26 ans) ; sans engagement. Data en France : 180 Go en 5G (débit réduit au-delà).

: 180 Go en 5G (débit réduit au-delà). À l'étranger : 180 Go en Europe, DOM, Suisse/Andorre + 40 Go dans 18 pays (USA, Canada, Japon, Australie, etc.).

: 180 Go en Europe, DOM, Suisse/Andorre + 40 Go dans 18 pays (USA, Canada, Japon, Australie, etc.). Communications : Appels, SMS/MMS illimités en France, vers DOM, et depuis/vers ces zones ; bonus -50% sur ChatGPT Plus pendant 6 mois.

: Appels, SMS/MMS illimités en France, vers DOM, et depuis/vers ces zones ; bonus -50% sur ChatGPT Plus pendant 6 mois. Bonus : -50% sur ChatGPT Plus pendant 6 mois, service client dans les boutiques Orange.

Il s'agit du forfait le plus cher de la sélection mais vous bénéficiez du meilleur réseau mobile de France avec une belle enveloppe à l'étranger. Si vous avez moins de 26 ans, c'est d'autant plus un excellent rapport deal tenu de la qualité de service proposée.



Notez que Sosh propose également un forfait 150 Go avec 50 Go en Europe à 14,99€/mois, parfait si vous ne voyagez pas au-delà de notre continent. Toujours sur le réseau Orange.



Bouygues Telecom : un forfait très généreux à un prix compétitif

Bouygues, via B&You, mise sur une couverture vaste qui plaira aux globe-trotters avec iPhone. L'édition Summer 150 Go 5G excelle pour voyager en toute tranquillité avec ses 40 Go inclus dans de nombreux pays.

Prix et engagement : Tarif compétitif à 14,99€/mois ; sans engagement, 100% eSIM.

: Tarif compétitif à 14,99€/mois ; sans engagement, 100% eSIM. Data en France : 150 Go en 5G (débit réduit au-delà).

: 150 Go en 5G (débit réduit au-delà). À l'étranger : 40 Go en Europe, DOM et plus de 110 destinations (USA, Maroc, Japon, Australie, etc.).

: 40 Go en Europe, DOM et plus de 110 destinations (USA, Maroc, Japon, Australie, etc.). Communications : Appels, SMS/MMS illimités en France ; assistance 24/24 via l'app.

RED by SFR : l'abondance de data

RED by SFR se démarque par son volume data généreux, attractif pour les utilisateurs d'iPhone friands de streaming ou de partages intensifs. À 19,99 €, ce forfait 350 Go 5G offre une flexibilité notable à l'étranger, avec un réseau en déploiement qui supporte bien les apps iOS gourmandes.

Prix et engagement : 19,99 €/mois ; sans engagement.

: 19,99 €/mois ; sans engagement. Data en France : 350 Go en 5G (recharge possible au-delà).

: 350 Go en 5G (recharge possible au-delà). À l'étranger : 35 Go en UE, DOM et 62 autres pays (Tunisie, Émirats, etc.).

: 35 Go en UE, DOM et 62 autres pays (Tunisie, Émirats, etc.). Communications : Appels, SMS/MMS illimités en France et à l'étranger.

Free : le meilleur forfait à coupler avec une box

Free excelle avec sa couverture 5G étendue, couvrant 94% de la population, ce qui ravit les possesseurs d'iPhone en quête de vitesse et de fiabilité. Le forfait 350 Go à 19,99 € (ou moins pour abonnés Freebox) inclut des extras comme la 5G+ et, surtout, la data illimitée en France pour les abonnés Freebox.

Prix et engagement : 19,99 €/mois (9,99 € pour abonnés Freebox Pop) ; sans engagement.

: 19,99 €/mois (9,99 € pour abonnés Freebox Pop) ; sans engagement. Data en France : 350 Go en 5G/5G+ (débit réduit au-delà), illimité pour les abonnés Freebox.

: 350 Go en 5G/5G+ (débit réduit au-delà), illimité pour les abonnés Freebox. À l'étranger : 35 Go en 4G/5G dans plus de 115 destinations (Vietnam, Tanzanie, USA, etc.).

: 35 Go en 4G/5G dans plus de 115 destinations (Vietnam, Tanzanie, USA, etc.). Communications : Appels illimités vers fixes de 100 pays et mobiles de plusieurs (USA, Canada) ; SMS/MMS illimités.

: Appels illimités vers fixes de 100 pays et mobiles de plusieurs (USA, Canada) ; SMS/MMS illimités. Bonus : Activation gratuite 5G+ sur iPhone ; 12 mois offerts sur Chat Pro de Mistral AI.

Toutes les offres présentées ici sont excellentes. Le choix dépendra de votre budget, des destinations incluses et de l'enveloppe data proposée. Tous les forfaits sont sans engagement, et il est très facile de changer d'opérateur en obtenant votre numéro RIO en appelant le 3179. C'est sans doute le bon moment de faire le point sur votre forfait mobile et éventuellement payer moins cher ou obtenir plus d'options.

