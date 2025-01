Les meilleurs accessoires en 2025 pour votre Apple Watch

L’Apple Watch est bien plus qu’une montre connectée : c’est un compagnon quotidien pour rester en forme, rester connecté et gagner en productivité. Pour en tirer le meilleur parti, il est essentiel de l’équiper des bons accessoires. Que ce soit pour la protéger, la personnaliser ou la recharger en toute simplicité, voici une sélection d’accessoires incontournables en 2025 pour améliorer votre expérience avec une toute nouvelle Apple Watch.

Femme, homme, pour le sport, l'aventure ou le quotidien, nous avons tous besoin de protéger, personnaliser ou recharger notre montre préférée.

Support de recharge Elago

Un support de charge au design rétro rappelant les premiers iPod. Non seulement il permet de recharger la montre, mais il la transforme aussi en horloge de bureau nostalgique pendant la charge. Il évite d’encombrer votre espace et maintient votre montre en position idéale.

Le support existe en différentes versions (Macintosh, GameBoy, iPod...) pour satisfaire tous les goûts.

Chargeur compact Satechi USB-C

Ce petit chargeur certifié MFi se branche directement sur n'importe quel port USB-C (MacBook, iPad, chargeur secteur). Ultra-compact et en aluminium gris sidéral, ce chargeur Satechi est compatible avec tous les modèles d'Apple Watch et supporte la charge rapide. Parfait pour les déplacements.

Batterie nomade Anker MagGo 10 000 mAh

Cette batterie externe de 10 000 mAh permet de recharger simultanément un iPhone et une Apple Watch. Elle offre une charge rapide jusqu'à 35W et peut recharger une Apple Watch Ultra ou Series 7+ de 0 à 50% en seulement 36 minutes. Son format compact et son galet de recharge intégré en font un compagnon de voyage idéal.

Bracelets tressés Rhinoshield

Moins cher que les produits officiels, le bracelet Rhinoshield allie robustesse et style pour votre Apple Watch. Conçu pour résister à la transpiration et aux chocs, il est idéal pour les activités sportives ou quotidiennes. Disponible en plusieurs coloris, il est compatible avec les tous les modèles et offre un confort optimal grâce à ses matériaux doux et durables. Parfait pour personnaliser et protéger votre montre, surtout avec les nombreux coloris disponibles.

Bracelet milanais officiel Apple

Si vous chercher à apporter une touche d'élégance à votre Apple Watch, le bracelet milanais d'Apple est à considérer. il offre un look élégant et intemporel pour votre Apple Watch. Fabriqué en acier inoxydable, il allie légèreté et durabilité, tout en offrant un ajustement précis grâce à son fermoir magnétique. Parfait pour les occasions formelles ou quotidiennes, ce bracelet ajoute une touche de sophistication à votre montre. Compatible avec plusieurs modèles d’Apple Watch, il est un must-have pour ceux qui cherchent à allier style et fonctionnalité. C'est évidemment cher, mais la qualité Apple est au rendez-vous. Le bracelet milanais d'Apple existe dans 3 finitions : acier naturel, graphite et or.

Coque de protection OutterBox pour Apple Watch

Cette protection pour Apple Watch Series 7/8/9/10 allie élégance et robustesse. Son design minimaliste n'ajoute que 4,22 grammes à votre montre tout en offrant une protection premium contre les chocs et rayures. Son matériau en plastique dur assure une protection maximale sans compromettre l'accès aux fonctionnalités tactiles et aux boutons de la montre. À moins de 20€, c'est un investissement judicieux pour préserver votre Apple Watch.

