L'Apple Watch Ultra 3 et l'Apple Watch SE 3 en 2025 selon Kuo

Ming-Chi Kuo, analyste fiable qui tient ses sources directement de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, a prédit sur X qu'une Apple Watch Ultra 3 et une Apple Watch SE 3 sortiront en 2025. Il ne faut pas être Madame Irma pour le deviner.

Un an à patienter

Cependant, il y a près d'un an, Kuo avait prédit qu'il n'y aurait peut-être pas d'Apple Watch Ultra 3 cette année. Ce qui a été confirmé hier, lors du keynote "It's Glowtime". La seule nouvelle montre intelligente annoncée lors de l'événement d'Apple hier était l'Apple Watch Series 10, tandis que l'Apple Watch Ultra 2 a reçu une option de couleur noire et que l'Apple Watch SE n'a pas été mise à jour. Elle reste bloquée à 2022, avec très peu de fonctionnalités de santé.

Dans les deux cas, les rumeurs ne se bousculent pas pour nous donner un aperçu des nouveautés attendues. Sur l'Apple Watch Ultra 3, on s'attend à toujours plus d'autonomie et de robustesse, avec pourquoi pas une deuxième taille en option. Du côté de l'Apple Watch SE 3, le prix pourrait baisser, à la faveur d'un boîtier en plastique moulé. On espère qu'elle gagnera quelques capteurs au passage, comme l'électrocardiogramme apparu sur l'Apple Watch Series 4.



Sauf surprise, les clients devront patienter jusqu'à l'Apple Watch Series 11 (et l'iPhone 17) pour pouvoir mettre la main sur la nouvelle génération d'Apple Watch Ultra et d'Apple Watch SE. En attendant, consultez notre dossier sur l'Apple Watch 10, ainsi que les quelques nouveautés récupérées à posteriori par les Apple Watch 9 et Ultra 2.