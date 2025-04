Apple Watch Ultra 3 : la montre qui veut vous faire oublier votre iPhone

L'Apple Watch Ultra 3, dont la sortie est prévue pour septembre 2025, s'annonce comme une véritable évolution dans l'écosystème Apple. Après deux ans d'attente depuis le modèle précédent, cette nouvelle génération de montre connectée haut de gamme promet de vous offrir une expérience plus indépendante de votre iPhone grâce à des fonctionnalités de connectivité avancées.

Une connectivité repensée pour plus d'autonomie

La grande nouveauté de l'Apple Watch Ultra 3 réside dans ses capacités de connexion considérablement améliorées. Apple intègre deux technologies majeures qui permettront aux utilisateurs de se passer plus facilement de leur iPhone lors de leurs déplacements :

La 5G RedCap fait son entrée sur l'Apple Watch, marquant un bond en avant par rapport à la 4G LTE des modèles actuels. Cette version de la 5G, spécialement conçue pour les objets connectés, offre un excellent compromis entre vitesse de connexion et consommation d'énergie. Apple abandonne ainsi les modems Qualcomm et Intel au profit de puces MediaTek, plus efficaces et moins énergivores. Cette amélioration promet une expérience plus fluide et plus rapide pour toutes les tâches nécessitant une connexion internet, comme l'envoi de messages, la navigation sur Plans ou l'utilisation de Siri.

La messagerie par satellite constitue l'autre innovation majeure. Déjà disponible sur les iPhone depuis la série 14, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'envoyer des messages même en l'absence de réseau cellulaire ou Wi-Fi. Initialement limitée aux situations d'urgence, la messagerie par satellite s'est étendue avec iOS 18 pour permettre de communiquer avec n'importe quel contact. Apple offrira deux ans d'accès gratuit à ce service, comme c'est déjà le cas pour les iPhone compatibles.

D'autres améliorations attendues

Au-delà de ces avancées en matière de connectivité, l'Apple Watch Ultra 3 devrait intégrer plusieurs autres innovations :

Suivi de la tension artérielle : La montre pourrait être capable de détecter l'hypertension et d'alerter les utilisateurs en cas d'anomalie, renforçant ainsi son rôle d'assistant santé au quotidien.

Écran amélioré : Des rumeurs évoquent l'adoption d'une nouvelle technologie d'écran OLED à faible consommation d'énergie, voire d'un écran MicroLED offrant une meilleure luminosité et une résolution plus élevée.

Nouvelle puce : Un processeur plus puissant et plus efficace devrait équiper cette nouvelle génération, même si la montre ne disposera probablement pas de suffisamment de RAM pour faire fonctionner Apple Intelligence localement.

Design inchangé : Le design de l'Apple Watch Ultra 3 devrait rester fidèle à celui des générations précédentes, avec son boîtier en titane, son bouton d'action et sa couronne digitale cerclée d'orange.

L'Apple Watch Ultra 3 s'inscrit dans la stratégie d'Apple visant à rendre ses appareils de plus en plus autonomes. En réduisant la dépendance à l'iPhone, la firme de Cupertino ouvre de nouvelles perspectives d'usage pour sa montre connectée haut de gamme, qui devient un véritable appareil à part entière plutôt qu'un simple accessoire. En même temps, vendue au prix d'un iPhone, on s'attend à ce que l'Apple Watch Ultra en propose au moins autant.

Reste à voir si ces améliorations suffiront à convaincre les utilisateurs de laisser plus souvent leur iPhone à la maison. La réponse en septembre prochain, lors de la présentation officielle de l'Apple Watch Ultra 3.