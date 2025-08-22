Google Pixel Watch 4 : la première montre avec connexion satellite devance Apple

Google a frappé fort avec la Pixel Watch 4 en devenant le premier constructeur à intégrer la communication satellite d'urgence directement dans une montre connectée. Une avancée qui devance Apple sur ce terrain, alors que Cupertino préparerait cette fonctionnalité pour sa prochaine Apple Watch Ultra.

La Pixel Watch 4 ouvre une nouvelle ère

La nouvelle montre de Google marque une étape importante dans l'évolution des montres connectées. Pour la première fois, un utilisateur peut contacter les services d'urgence via satellite depuis son poignet, sans avoir besoin de son téléphone. Cette fonctionnalité s'appuie sur le nouveau chipset Snapdragon W5 Gen 2 de Qualcomm, qui intègre la technologie Narrowband Non-Terrestrial Network, soit la connexion satellitaire.

Concrètement, lorsqu'une personne compose un numéro d'urgence depuis sa Pixel Watch 4 LTE dans une zone sans couverture cellulaire, la montre propose automatiquement de basculer sur la communication satellite. L'utilisateur doit alors orienter son poignet selon les instructions affichées pour établir la connexion avec un satellite. Google offre ce service gratuitement pendant deux ans, une approche similaire à celle adoptée par Apple pour l'iPhone.

Apple rattrapé par son concurrent

Cette innovation place Google en avance sur Apple, qui prévoirait d'intégrer la connectivité satellite uniquement dans sa future Apple Watch Ultra 3, attendue en septembre 2025. La firme de Cupertino travaillerait depuis plusieurs mois sur cette technologie, mais n'a pas encore franchi le cap de la commercialisation pour ses montres. Si Apple peut véritablement concurrencer Apple, elle ne devrait pas réserver la connexion satellitaire à la seule Apple Watch Ultra mais également l'intégrer à la Series 11 qui sera vraisemblablement à un prix proche de la Pixel Watch 4.

L'approche de Google présente un avantage notable : contrairement au système d'Apple qui nécessite encore un iPhone pour relayer les messages d'urgence, la Pixel Watch 4 fonctionne de manière totalement autonome. Sans réseau, vous ne pourrez rien faire avec une Apple Watch.

La limitation actuelle reste géographique, puisque le service n'est disponible qu'aux États-Unis continentaux au lancement. Cependant, cette première mondiale positionne Google comme précurseur sur un marché où la sécurité devient un argument de vente majeur, particulièrement pour les activités outdoor où la couverture cellulaire fait défaut. Cependant, la Pixel Watch n'est pas une montre taillée pour l'aventure, donc pas sûr que la fonctionnalité satellite soit très utilisée au final. En tout cas, on ne troquera pas notre Apple Watch Ultra contre une Pixel Watch.