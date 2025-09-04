Garmin Fenix 8 Pro : la smartwatch avec connexion satellite à 1999€

Garmin surfe sur la connectivité satellite et fait de l'ombre à Apple avec sa nouvelle Fenix 8 Pro. Le constructeur américain dévoile sa première montre connectée équipée de la technologie inReach pour les communications par satellite, anticipant de quelques jours l'événement Apple du 9 septembre qui pourrait révéler une Apple Watch Ultra 3 similaire. Cette course à l'innovation satellite n'épargne personne : Google vient également de lancer sa Pixel Watch 4 avec des capacités équivalentes, confirmant l'engouement du secteur pour cette technologie.

Une luminosité record grâce au MicroLED

La Fenix 8 Pro marque un tournant technologique avec l'intégration d'un écran MicroLED sur son modèle 51 mm. Cette prouesse technique permet d'atteindre 4 500 nits de luminosité maximale, soit plus du quadruple d'une Fenix 8 classique. Les 400 000 diodes microscopiques offrent une lisibilité parfaite même en plein soleil, un atout considérable pour les aventuriers et sportifs outdoor. Paradoxalement, cette débauche lumineuse se paie par une autonomie réduite à 10 jours contre 27 jours pour la version AMOLED traditionnelle.

Satellite et 4G intégrés : la liberté totale

L'innovation majeure réside dans l'intégration de la connectivité satellite inReach directement au poignet. Fini les boîtiers externes : la montre peut désormais envoyer des messages d'urgence, des mises à jour de position et même échanger des textes via satellite. La connectivité 4G LTE complète l'arsenal en permettant d'effectuer des appels vocaux et d'envoyer des messages de 30 secondes sans smartphone. Cette autonomie de communication séduira particulièrement les adeptes de randonnées isolées ou d'expéditions lointaines, même si l'abonnement mensuel de 18 euros pour le service satellite peut refroidir certains budgets.

Proposée à partir de 1 199 euros en version AMOLED et jusqu'à 1 999 euros pour le modèle MicroLED, la Fenix 8 Pro arrive sur le marché le 8 septembre, pile un jour avant la keynote Apple. Un timing qui n'a rien du hasard.



