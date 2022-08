Samsung présente une petite évolution avec la Galaxy Watch 5 (Pro)

Nous savions depuis début juillet que Samsung préparait une mise à jour mineure de sa gamme Galaxy Watch. Après tout, les Galaxy Watch 4s ont été les premières à recevoir le système WearOS après que Google et Samsung ont décidé de collaborer à son développement. Par conséquent, les mots du jour sont évolution et raffinement sur la Watch 5, plutôt que quelque chose de révolutionnaire, avec de meilleurs capteurs utilisés pour générer de meilleures données, et donc vous donner une image plus claire de votre santé globale. Le tout en deux versions, classique et Pro.

Samsung lance la Galaxy Watch 5

Les deux montres ont un design arrière remodelé avec une plus grande surface pour un meilleur contact avec votre poignet. Selon Samsung, cette modification permettra d'obtenir des relevés plus précis de vos statistiques vitales, ainsi qu'un nouveau capteur de température infrarouge capable de mesurer la chaleur ambiante et ce que votre peau rejette. Apple est d'ailleurs en train d'intégrer un capteur de température sur l'Apple Watch 8. Le capteur BioActive, qui est à l'origine de nombreuses fonctions de santé de la montre, a fait ses débuts sur la Watch 4, mais Samsung affirme que les données qu'il fournit sont désormais beaucoup plus précises.

Par exemple, les utilisateurs peuvent s'attendre à voir des instantanés de leur santé globale, ainsi que des séances d'entraînement personnalisées qui les aideront à se rapprocher de leurs objectifs. Vous recevrez même des recommandations sur la quantité d'eau à boire lorsque vous vous rafraîchissez, en fonction de la quantité de sueur que la montre pense avoir produite pendant vos efforts. De même, un programme de sommeil guidé d'une durée d'un mois est conçu pour vous aider à mieux vous reposer (et adaptera votre maison en conséquence si vous avez le bon équipement).



Le verre de la montre a été remplacé par un verre saphir plus résistant qui, selon le coréen, est nettement plus solide que son prédécesseur. Les batteries des modèles Watch 5 de 40 mm (284 mAh) et de 44 mm (410 mAh) sont plus grandes, et les deux modèles auront assez de jus pour suivre huit heures de sommeil avec seulement huit minutes sur le socle de charge. Les deux modèles fonctionneront sous Wear OS 3.5, avec One UI 4.5 par-dessus.

Et la Galaxy Watch 5 Pro

Bien entendu, Samsung propose également une montre destinée aux plus grands aventuriers d'entre nous, la Watch 5 Pro. La grande différence entre la Pro et ses frères et sœurs réside dans les matériaux utilisés pour sa construction, avec un corps en titane et un bracelet sport. Ce que la Pro a d'autre à offrir, c'est son écran plus grand de 45 mm et sa longévité, puisqu'elle est équipée d'une batterie de 590 mAh. Vous bénéficierez également de fonctions de navigation plus intelligentes pour vos déplacements et lorsque votre sens de l'orientation n'est pas suffisant, vous pourrez compter sur votre montre.

Prix et disponibilité

Maintenant, parlons du prix. La Watch 5 vous coûtera 299 euros pour la version Bluetooth de 40 mm, et 349 euros pour le modèle LTE. La Watch 5 Pro, quant à elle, coûte 469 euros pour la version Bluetooth, et 519 euros si vous souhaitez bénéficier de la technologie 4G. Si vous êtes le genre de personne qui a des opinions le fer à choisir sur un green,, vous pouvez également obtenir une Galaxy Watch 5 Golf Edition. Elle est livrée dans les mêmes tailles de boîtier que la Watch 5 normale, mais vous aurez un bracelet différent, des visages personnalisés sur le thème du golf et un abonnement illimité à l'application Smart Caddie.



Voici tous les tarifs :