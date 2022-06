Le Xiaomi Smart Band 7 (compatible iOS) est en promotion

Vous êtes plutôt team #MontreConnectée ou #BraceletConnecté ? Depuis un bon bout de temps, Xiaomi s'investit dans le secteur des bracelets connectés, un marché peu concurrentiel où il n'y a pas le géant... Apple, ce qui facilite un peu les choses. La firme chinoise propose une multitude de Smart Band à des prix très bas, de plus Xiaomi se permet de faire d'incroyables promotions comme c'est le cas en ce moment sur son Smart Band 7, l'un des modèles les plus récents.

Découvrez le Xiaomi Smart Band 7

Parce que l'activité sportive est importante et que le suivi de votre santé est un atout considérable, Xiaomi a associé ces deux fonctionnalités très recherchées dans des bracelets aux rapports qualité/prix exceptionnels.

L'entreprise propose en ce moment une belle réduction sur son bracelet Smart Band 7, un modèle haut de gamme qui vous apportera plusieurs avantages au quotidien :

VO2 max intégré : tester votre capacité d'exercice en analysant votre consommation maximale d'oxygène.

Suivi de l'oxygène avec notification d'alerte

Analyse professionnelle de l'entraînement avec des recommandations incluses pour améliorer vos sessions sportives (utilisation de l'analyse de votre oxygène pour des données précises)

110 modes sport pour répondre à toutes vos exigences

Une batterie de longue durée, 14 jours avec un usage raisonnable, 9 jours pour un usage intensif (batterie de 180 mAh)

Surveillance du sommeil

Suivi de la fréquence cardiaque avec notification d'alerte

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, on retrouve sur le cadran principal des données santé comme le rythme cardiaque, le nombre de pas réalisé dans la journée, la quantité de calories brûlées depuis votre réveil, mais aussi d'autres renseignements utiles telles que la météo ou encore l'autonomie restante.



Le bracelet Xiaomi Smart Band 7 embarque un écran AMOLED haute résolution de 1,62 pouce (une taille qui paraît petite, mais qui permet d'afficher tout de même une multitude d'informations), plus de 100 cadrans, une étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur sous l'eau et de nombreux bracelets de différentes couleurs !



Avec ce modèle de bracelet connecté, Xiaomi offre une multicompatibilité avec les OS mobile, on retrouve une prise en charge de l'iPhone à partir d'iOS 10 et de l'OS de Google à partir d'Android 6. Bien sûr, il faudra télécharger une application dédiée dans l'App Store et le Play Store pour que le bracelet puisse synchroniser toutes les informations vers votre smartphone.

Prix, couleurs et expédition

Xiaomi propose via Amazon France une réduction de -26%, ce qui fait chuter le prix du Smart Band 7 à seulement 49,99€ au lieu de 67,37€.

Le bon plan concerne exclusivement la couleur noire, ça tombe bien puisque c'est la finition qui rencontre le plus de succès d'après Amazon qui classe le bracelet comme "meilleure vente" de sa catégorie !



Les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré ainsi que du retour gratuit en cas de mécontentement après le déballage. Pour les autres, la livraison sera un peu plus longue, mais vous aurez aussi le retour gratuit.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.