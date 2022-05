Google officialise sa montre Pixel Watch, la première avec Fitbit

Hier soir, Google a donné le coup d'envoi de Google I/O 2022, sa conférence annuelle destinée aux développeurs équivalente à la WWDC d'Apple. Au cours de la keynote de l'événement, la société a enfin dévoilé la Pixel Watch, la concurrente directe de l'Apple Watch.

Comme prévu, la Pixel Watch comportera une tonne de fonctionnalités Google, comme l'assistant Google, Google Maps et le nouveau Google Wallet. Les utilisateurs pourront passer des appels, envoyer des messages, contrôler leur maison intelligente et effectuer des paiements avec Google Pay du poignet.

La société a annoncé que la Pixel Watch aura également une intégration profonde avec Fitbit, en tant que première montre depuis le rachat de Fitbit pour 2,1 milliards en 2019. Les utilisateurs pourront suivre une série de mesures de santé et d'objectifs de remise en forme, y compris la surveillance continue de la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil.

Vous pouvez voir Google présente la Pixel Watch en vidéo ci-dessous :

