La Galaxy Watch 5 devrait proposer un capteur de température corporelle

Il y a 3 heures

Montres

Julien Russo

1



Les rumeurs l'ont précédemment affirmée à plusieurs reprises, Apple travaille depuis quelques années sur l'intégration d'un capteur de température corporelle sur l'Apple Watch. Malheureusement pour le géant californien, Samsung pourrait être plus rapide en introduisant cette fonctionnalité en premier sur sa Galaxy Watch !

Vérifier sa température avec une montre connectée ?

C'est bientôt possible !

La technologie n’arrête jamais d'évoluer et les grandes entreprises comme Apple et Samsung nous le prouvent à chaque fois. Selon un rapport d'ET News, les ingénieurs de Samsung Electronics ont réussi à avancer plus vite que ceux d'Apple en ce qui concerne le développement et l'intégration d'un capteur de température corporelle sur une montre connectée.



Le média assure avoir obtenu des informations précises allant dans le sens de l'arrivée prochaine de ce composant dans la gamme Galaxy Watch, le travail des ingénieurs est sur le point de se terminer. La montre de Samsung sera donc capable de vous dire en temps réel (après une courte analyse) la température de votre corps, ce qui (il faut l'avouer) est révolutionnaire !

Samsung pourrait aller encore plus loin en mettant en avant sa future Galaxy Watch comme étant la première montre connectée apte à repérer les symptômes de la Covid-19 chez n'importe quel utilisateur à travers le monde.

Toutefois, comme le mentionne le rapport, ça reste une avancée compliquée, car plusieurs facteurs extérieurs peuvent fausser le résultat du capteur :

Le principal problème est de mesurer avec précision la température corporelle avec la smartwatch au poignet. La température détectée sur la peau est affectée par l'environnement extérieur, comme le fait d'être exposé à la lumière directe du soleil et de faire de l'exercice, ce qui explique pourquoi les grandes entreprises, comme Samsung et Apple, ont retardé la fonction thermomètre jusqu'à présent.

La génération de

Galaxy Buds à venir concernée également ?

Si le rapport mentionne avec une certaine détermination de l'arrivée d'un capteur de température corporelle pour la future Galaxy Watch, il semblerait (avec moins de certitude) que les prochains Galaxy Buds de Samsung pourraient aussi embarquer un capteur de température. Voici comment les ingénieurs du géant sud-coréen s'y prendraient pour vérifier votre température depuis... vos oreilles !

Les nouveaux écouteurs sans fil Buds sont également envisagés pour avoir une fonction de thermomètre. Le prototype du Galaxy Buds est terminé et sa date de sortie est envisagée. Samsung Electronics utilise une technologie permettant de mesurer la température du corps en détectant les longueurs d'onde infrarouges émises par le tympan vers les écouteurs sans fil.

Reste à voir si Samsung doublera Apple qui travaille aussi sur cette technologie depuis un long moment. Les deux entreprises développent des innovations communes qui apparaitront prochainement sur le marché, on pense notamment au casque AR/VR ou aux lunettes en réalité augmentée. Si Samsung est en général le premier à sortir les nouveautés, Apple préfère prendre son temps afin de perfectionner les fantastiques avancées technologiques de demain.