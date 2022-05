Apple Watch Series 8 : la température corporelle pourrait être intégrée selon Kuo

Une rumeur persévérante faisait office de la possible intégration d'un capteur de température corporelle au sein de l'Apple Watch Series 7 à l'époque. Une nouveauté qui, finalement, n'a pas vu le jour lors de la présentation de la montre connectée l'année dernière.

La cause ? La variation de la température de la peau en fonction de l'environnement et un algorithme pas encore au point. Selon l'analyste réputé Ming-Chi Kuo, la température corporelle pourrait néanmoins être intégrée avec l'arrivée de l'Apple Watch Series 8.

Dans un fil de tweets, Kuo a expliqué qu'Apple souhaitait incorporer une fonction de mesure de la température corporelle au sein de l'Apple Watch Series 7. Seulement, l'algorithme de température corporelle qu'Apple avait développé n'était pas satisfaisante.



Mais, selon ses informations, Kuo croit savoir que la Pomme pourrait proposer la fonctionnalité avec la prochaine génération de sa montre connectée, à condition que "l'algorithme puisse répondre aux exigences élevées d'Apple avant la production en série".



Kuo a ajouté que Samsung rencontre des difficultés similaires avec la mesure de la température corporelle, notant que la Samsung Galaxy Watch 5 pourrait ne pas être équipée d'une fonction de surveillance de la température corporelle en raison de limitations algorithmiques.

